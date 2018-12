Ricciardi lascia l' Iss Grillo | commissario dal primo gennaio

Ricciardi lascia l’Istituto superiore di sanità : Il presidente dell’Istituto superiore di sanità , Walter Ricciardi , si è dimesso oggi, dopo il Consiglio di amministrazione dell’ente. La lettera di dimissioni è stata consegnata al ministro della Salute, Giulia Grillo. Dopo un anno da commissario e tre anni e mezzo da presidente, Ricciardi dal primo gennaio lascia la guida dell’Istituto superiore di sanità per potersi dedicare, spiega, pienamente all’attività di ricerca e ...

Iss - lascia il presidente Ricciardi : "Per la sanità sforzi insufficienti" : Il presidente dell'Istituto superiore si dimette dall'incarico. Le sue opinioni in contrasto col governo su vaccini. "Ma nessun contrasto con la ministra Grillo". L'ultima delle uscite eccellenti in ambito sanitario