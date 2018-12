Replica Ultimo Caccia ai Narcos | dove rivedere la prima puntata del 19 dicembre

Barbara D'Urso in pausa festiva : al suo posto la Replica di 'Ultimo - L'occhio del falco' : Domenica Live sarà in pausa fino al 13 gennaio e, in questa prima domenica senza Barbara D'Urso e i suoi gossip, dalle 14 alle 17,20 il programma sarà sostituito dalla replica di 'Ultimo - L'occhio del falco', il quarto episodio della fortunata miniserie televisiva con protagonista Raoul Bova nei panni del Capitano Ultimo. L'ormai celebre personaggio televisivo è nella realtà colui che è riuscito, con la propria squadra, ad arrestare nel 1993 il ...

Replica X Factor terza puntata 8 novembre 2018 : dove rivedere l’ultimo Live : Replica X Factor 2018, dove rivedere la terza puntata di giovedì 8 novembre e quando Siete in cerca della Replica di X Factor 2018? La terza puntata sarà disponibile On Demand per i clienti Sky, ma anche per chi vede il talent show in chiaro sarà possibile seguire i Live. Vi racconteremo comunque tutto ciò […] L'articolo Replica X Factor terza puntata 8 novembre 2018: dove rivedere l’ultimo Live proviene da Gossip e Tv.

La scaletta di Ultimo a Roma e i duetti con Fabrizio Moro - oggi si Replica al Palalottomatica : La scaletta di Ultimo a Roma è un viaggio a ritroso nel suo percorso artistico. Molti lo conoscono per il trionfo al Festival di Sanremo nella categoria delle Nuove Proposte, con Il ballo delle incertezze nel 2018, ma il percorso musicale di Ultimo ha radici ben più profonde. Dal quartiere di San Basilio a Roma, Ultimo ha calcato il palco del Teatro Ariston di Sanremo con un album già rilasciato, Pianeti, che non è escluso dalla scaletta dei ...

Replica Non dirlo al mio capo 2 - l'ultimo appuntamento in streaming su RaiPlay : Ieri sera, in prime time su Raiuno, è andata in onda la sesta e ultima puntata della fiction Non dirlo al mio capo 2 con protagonisti Vanessa Incontrada e Lino Guanciale. La fortunata serie televisiva ha chiuso i battenti con un finale ricco di colpi di scena che ha appassionato ancora una volta il pubblico da casa. Nel caso in cui non aveste potuto re questo ultimo episodio in tv e streaming, potete rivederlo in Replica online. [VIDEO] Dove ...