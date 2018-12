Reddito e quota 100 da aprile Così cambia la legge di bilancio

Manovra - Tria : Reddito e quota 100 partiranno ad aprile. Maxiemendamento alla bollinatura : Lo stand by sul Maxiemendamento si spiega con la necessaria 'bollinatura' della Ragioneria dello Stato, come confermato alla commissione dal viceministro all'Economia Massimo Garavaglia. L'...

Manovra : Tria - quota 100 e Reddito cittadinanza partono dal 1 aprile : reddito di cittadinanza e quota 100 “partiranno dal primo aprile”. Lo ha detto il ministro dell’economia, Giovanni Tria, durante la registrazione della trasmissione di 'Porta a Porta', spiegando che “parte dei risparmi derivano dal fatto che nel 2019 le misure partiranno dal primo aprile e quindi costano meno di quanto previsto”

Manova - sì dall'Ue : Reddito di cittadinanza e quota100 rimangono ma rinviate : Dopo un tira e molla tra governo e Ue sulla manovra economica italiana arriva l'approvazione e il via libera definitivo. Soddisfatto il premier Conte per l'infrazione evitata annunciando che rimangono reddito di cittadinanza e quota 100 come promesso. Vediamo cosa prevede la manovra e le novità in arrivo. Via libera dall'Unione europea: non pienamente soddisfatta ma infrazione evitata Soddisfatto il premier Conte e il governo giallo-verde, meno ...

P.Chigi - Reddito-quota 100 da fine marzo : ANSA, - ROMA, 19 DIC - Quando la commissione Ue parla di ritardo nell'avvio di reddito di cittadinanza e "quota 100" si riferisce al "ritardo già previsto. Sia reddito di cittadinanza che quota 100 ...

Riforma pensioni e LdB2019 - per Conte Quota 100 e Reddito di cittadinanza 'non si toccano' : Le ultime novità sulle pensioni ad oggi 19 dicembre 2018 vedono l'intervento diretto del Premier Conte nella discussione con i Commissari UE sulla legge di bilancio 2019 e sulle principali misure di Riforma, ovvero la Quota 100 ed il Reddito di cittadinanza. Ma la quadra sul rapporto tra deficit e pil al 2,04% sarebbe stata trovata anche agendo sulle dismissioni, sulle tax expenditures e su di una nuova web tax. Nel frattempo anche dal Ministero ...

Di Maio : «Quota 100 a febbraio - il Reddito di cittadinanza a marzo» Le novità Domani il «dossier Italia» all’esame Ue : Il vice premier parla delle misure centrali della manovra: «Siccome partono un po’ dopo costeranno un po’ di meno». Il commissario europeo Pierre Moscovici: «Lavoriamo giorno e notte per raggiungere un accordo con l’Italia, sono fiducioso»

Conte a Ue : fermi su Quota 100 e Reddito : 15.30 Conte a Ue:fermi su Quota 100e reddito Contatti telefonici questa mattina tra il premier Conte e i commissari Ue Dombrovskis e Moscovici. Conte, secondo quanto si apprende da fonti di governo, avrebbe ribadito l'impegno a portare il deficit al 2,04% e difeso i Contenuti della Manovra. Il reddito di cittadinanza e Quota 100sulle pensioni "non si toccano", è la linea che avrebbe tenuto il presidente del Consiglio nel negoziato con l'Ue ...