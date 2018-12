Real in finale al Mondiale per club | 3-1 al Kashima Antlers

Finale Mondiale per Club calcio 2018 : Real Madrid-Al Ain. Data - programma - orario d’inizio e tv : Sabato 22 dicembre si giocherà la Finale del Mondiale per Club 2018 di calcio, ad ospitare l’evento sarà lo Zayed Sports City Stadium di Abu Dhabi (Emirati Arabi Uniti). L’Al-Ain si è clamorosamente qualificato all’atto conclusivo della rassegna iriData: i Campioni Nazionali sono riusciti a eliminare il River Plate in semiFinale dopo aver battuto anche l’Esperance Tunis ai quarti e il Team Wellington nel turno ...

Mondiale per club : Real in finale - Bale nella storia - : Dopo l'inattesa eliminazione del River Plate, fresco campione del Sud America, ad opera dell'Al-Ain, la seconda semifinale del Mondiale per club 2018 non regala sorprese e spedisce in finale il Real ...

Calcio - Mondiale per Club 2018 : il Real Madrid vola in finale - la tripletta di Bale stende il Kashima : Il Real Madrid si è qualificato alla finale del Mondiale per Club 2018, i Campioni in carica hanno sconfitto il Kashima per 3-1 e sabato affronteranno l’Al-Ain nell’atteso atto conclusivo che si disputerà ad Abu Dhabi (Emirati Arabi Uniti). I Campioni d’Europa potranno così difendere il titolo contro i padroni di casa che ieri avevano compiuto un’impresa battendo il River Plate nell’altra semifinale. Pazzesca ...

Mondiale club : Real Madrid in finale : Il Real Madrid ha battuto 3-1 i giapponesi del Kashima Antlers e si è qualificato per la finale del Mondiale per club, la terza consecutiva degli spagnoli. Sabato affronterà la sorpresa Al Ain, ...

Mondiale per club 2018 - Real Madrid batte Kashima Antlers 3-1 e va in finale : Nessun problema, per il Real Madrid, che con la tripletta di uno strepitoso Gareth Bale batte i Kashima Antlers e si qualifica per la finale del Mondiale per club dove incontrerà l'Al Ain, che in ...

Mondiale per club - Real Madrid in finale : battuto il Kashima con una tripletta di Bale : Il Real Madrid si qualifica per la finale del Mondiale per club in corso di svolgimento ad Abu Dhabi. I 'blancos' si impongono per 3-1 sui giapponesi del Kashima Antlers grazie alla tripletta di ...

Mondiale per club - tripletta di Bale : Real Madrid in finale contro l'Al-Ain : Già sei volte campione del mondo, tre Coppe Intercontinentali e altrettanti Mondiali per club,, il Real andrà a caccia del settimo sigillo sabato ad Abu Dhabi, alle 17.30 italiane, contro l' Al Ain ...

Un triplo Bale regala al Real Madrid la terza finale consecutiva nel Mondiale per Club : ABU DHABI, EMIRATI ARABI UNITI, - Uno scatenato Gareth Bale , dato in dubbio alla vigilia per un problema alla caviglia, trascina il Real Madrid al successo sui campioni d'Asia del Kashima Antlers ...

Diretta Kashima Antlers Real Madrid/ Risultato finale 1-3 : i blancos sono in finale! - Mondiale per Club - : Diretta Kashima Antlers Real Madrid, Risultato finale 1-3: blancos in finale al Mondiale per Club 2018, decide la tripletta di Gareth Bale in 11 minuti.

Mondiale per club : il Real in finale con un super Bale : Il Real Madrid è in finale del Mondiale per club per la terza volta consecutiva. Ad Abu Dhabi la squadra di Solari ha battuto 3-1 in semifinale i Kashima Antlers. Protagonista della serata Gareth Bale ...

Mondiale per Club - Kashima-Real Madrid 1-3 : Bale è un uragano e Solari vola in finale : Nessuna sorpresa al Zayed Sports City Stadium di Abu Dhabi, dove il Real Madrid centra l'accesso alla finale in scioltezza. Contrariamente a quanto accaduto ieri, con il clamoroso successo dell'Al Ain,...

Mondiale per Club - Bale porta il Real Madrid in finale : Kashima sconfitto 1-3 [GALLERY] : 1/25 AFP/LaPresse ...

Mondiale per club - Bale fa il Ronaldo e trascina il Real Madrid in finale : distrutto il Kashima Antlers : Mondiale per club, Gareth Bale sontuoso nella semifinale vinta dal Real Madrid per 3-1 contro il Kashima Antlers Il Real Madrid ha dominato come da pronostico contro il Kashima Antlers nella semifinale del Mondiale per club. Un 3-1 senza storia, macchiato solo dal gol evitabile subito nel finale da Courtois. Il mattatore indiscusso della gara è stato il gallese Gareth Bale, autore di una tripletta da urlo che è servita a Solari per ...

Finale Mondiale per Club calcio 2018 : Al Ain-Real Madrid/Kashima. Data - programma - orario d’inizio e tv : Sabato 22 dicembre si giocherà la Finale del Mondiale per Club 2018 di calcio, ad ospitare l’evento sarà lo Zayed Sports City Stadium di Abu Dhabi (Emirati Arabi Uniti). L’Al-Ain si è clamorosamente qualificato all’atto conclusivo della rassegna iriData: i Campioni Nazionali sono riusciti a eliminare il River Plate in semiFinale dopo aver battuto anche l’Esperance Tunis ai quarti e il Team Wellington nel turno ...