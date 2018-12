Rapporto Eco-Media 2018 | solo il 9% delle notizie affrontate dai principali Tg italiani

Rapporto 2018 sull'economia dell'Emilia-Romagna. Ancora prima regione italiana per crescita : Sono i dati e le stime , di Prometeia, che si ricavano dal Rapporto 2018 sull'economia regionale dell'Emilia-Romagna, con un focus su Economia e innovazione sociale, realizzato in collaborazione tra ...

L’ecotassa per i Suv e il Rapporto del Senato sul Russiagate : L’ecotassa sarà solo sui Suv e sulle auto di lusso, ha annunciato il vicepremier e ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico Luigi Di Maio, che ha aggiunto: “Confermiamo l’ecosconto fino a 6 mila euro per le macchine elettriche e non inquinanti”. Di Maio ha annunciato tagli da un miliardo alle

Gestione repressiva e retorica xenofoba. L’Italia secondo il Rapporto di Amnesty International : La Ong: «Ostacolato lo sbarco di centinaia di persone, infliggendo ulteriori sofferenze». Allo stesso tempo «nel 2018 fornitura di armi a paesi in guerra»

Ambiente e sviluppo sostenibile tra informazione - economia e politica : il 19 dicembre la presentazione del Rapporto Eco-Media 2018 : Nell’ambito del V° Forum nazionale “Ambiente e sviluppo sostenibile tra informazione, economia e politica” verrà presentato a Roma il 19 dicembre il Rapporto Eco-Media 2018. Il think tank istituito da Pentapolis Onlus, in collaborazione con l’Osservatorio di Pavia, illustrerà i risultati sulla copertura delle notizie ambientali da parte dei principali media italiani. Durante l’incontro verrà conferito, ai professionisti che si sono distinti per ...

Osservatorio dei Farmaci Orfani : presentato il secondo Rapporto annuale : Il 27 novembre 2018 l’Osservatorio Farmaci Orfani (OSSFOR) ha presentato il suo secondo rapporto annuale, che ha trattato vari aspetti della gestione delle malattie rare, dai bisogni di trattamenti ai percorsi di registrazione dei nuovi Farmaci. Uno degli obiettivi dell’OSSFOR è quello di proporre soluzioni mirate a migliorare la gestione delle malattie rare, anche favorendo la disponibilità di Farmaci Orfani. Per raggiungere questo obiettivo, ...

Il procuratore Pecoraro : “il Rapporto tra i dirigenti della Juve e gli ultras mi ha sorpreso…” : “La storia della Juventus mi ha sorpreso molto”. Sono le parole di Giuseppe Pecoraro, procuratore della Figc, in una intervista all’Adnkronos, dopo la puntata di Report sugli ultras della Juve. “Non tanto della presenza della criminalità organizzata ma del rapporto che c’era tra tifosi e dirigenza della Juve, è questo che mi ha sorpreso. Il discorso ‘Ndrangheta è un discorso che riguarda l’ultimo ...

FIGC - Pecoraro svela : “il Rapporto tra la dirigenza della Juve e la criminalità organizzata mi ha sorpreso molto” : Giuseppe Pecoraro, procuratore della FIGC, ha parlato del ben noto caso relativo alla criminalità organizzata che ha coinvolto la Juventus “La storia della Juventus mi ha sorpreso molto”. Lo ha detto Giuseppe Pecoraro, procuratore della FIGC, in una intervista all’Adnkronos, dopo la puntata di Report sugli ultras della Juve. “Non tanto della presenza della criminalità organizzata ma del rapporto che c’era tra ...

mediaset - rete 4 * ' QUARTA REPUBBLICA ' : ' puntata SULLA MAFIA NIGERIANA - LA TENSIONE NEL GOVERNO - L'ECONOMIA E IL Rapporto CON L'EUROPA ' - : Ne parleranno, tra gli ospiti, Bruno Vespa e Alberto Brambilla, che si esprimerà anche su economia, pensioni e quota 100: chi ne avrà diritto veramente? A rispondere a questo e altri interrogativi ...

Rapporto Bankitalia : in Calabria cresce economia - aumenta export - turismo +3% : A confermarlo - al netto di elementi negativi che fanno sentire la loro influenza - sono i dati contenuti nella nota congiunturale di aggiornamento dell'economia in Calabria stilata da Bankitalia con ...

Rapporto Aipb-Censis : il private banking punta a impatto positivo sull'economia italiana : Per il 46% degli italiani giù le tasse sulle risorse investite nell'economia reale. Nell'indagine Censis emerge il valore sociale del private banking, anello di congiunzione tra le grandi fortune, ...

Clima - il 2018 in Italia è l’anno più caldo da due secoli e aumentano i fenomeni estremi : allarmante Rapporto ISPRA : La stima provvisoria dell’anomalia della temperatura media in Italia, stando ai dati aggiornati fino al mese di ottobre compreso, configura il 2018 come l’anno più caldo di tutta la serie storica di dati controllati ed elaborati dall’ISPRA, cioè almeno dal 1961 (+1,77 °C rispetto al valore normale di riferimento 1961-1990). In base a studi che ricostruiscono il Clima in un passato più remoto, si può affermare che in Italia l’anno in corso ...

Presentato XVI Rapporto “Gli italiani - il solare e la green economy”. Focus su “Storage - recycling & smart cities” : È stato Presentato questa mattina il XVI Rapporto “Gli italiani, il solare e la green economy” realizzato da Osservatorio sul solare della Fondazione UniVerde e IPR Marketing, in partnership con Cobat, i cui dati sono stati divulgati al convegno “Economia circolare ed uso efficiente delle risorse: verso la transizione energetica e la riconversione ecologica”, organizzato presso il Palazzo dell’Informazione, sede dell’agenzia di ...

A Roma - Martedì 30 ottobre 2018 ore 10 : 00 : presentazione del XVI Rapporto “Gli italiani - il solare e la green economy” : Si terrà a Roma la presentazione del XVI Rapporto “Gli italiani, il solare e la green economy”. Appuntamento per Martedì 30 ottobre 2018 ore 10:00. L'articolo A Roma, Martedì 30 ottobre 2018 ore 10:00: presentazione del XVI Rapporto “Gli italiani, il solare e la green economy” sembra essere il primo su Meteo Web.

Qualità delle scuole. Verbania 1° in Piemonte - 9° in Italia nel Rapporto Ecosistema Scuola annuale di Lega Ambiente : Il Rapporto Ecosistema Scuola è stato presentato in apertura del Forum, che si è tenuto oggi a Napoli sul mondo della Scuola, promosso da Legambiente insieme a Editoriale La Nuova Ecologia e Kyoto ...