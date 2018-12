Rapinato negozio della famiglia Garzia | banditi portano via cassa con 400 euro

Padova - furto in un negozio d'abbigliamento : Rapinatori sfondano con l'auto la vetrina : Una velocità fulminante per portare a termine il colpo, circa 45 secondi. Il tempo di effettuare una manovra con un' automobile, un'Alfa Romeo per la precisione, chiaramente rubata, caricare i capi di abbigliamento nel portabagagli e fuggire via. Tutto questo si è verificato a Padova la notte scorsa, alle ore 1:58. Le telecamere di sicurezza, posizionate ad hoc, hanno ripreso l'inconsueta scena, il negozio rapinato è il "Duca d'Aosta", situato ...