Quanti giovani buoni a nulla e quanti imprenditori filantropi oggi | signora mia!

Roma : ingenti Quantità di cocaina in box - in manette 2 giovani romani : Roma – Utilizzavano come base di spaccio un box situato nel quartiere africano. All’interno gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Prenestino diretto da Antonio Soluri, hanno trovato piu’ di 500 dosi di cocaina gia’ confezionate, 150 euro suddivisi in banconote di piccolo taglio, un bilancino di precisione e del materiale utilizzato per il confezionamento. I poliziotti hanno cosi’ messo in atto un ...