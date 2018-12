Pronostici NBA del 21-12-2018

lanotiziasportiva

(Di mercoledì 19 dicembre 2018) Nella notte di venerdì 21 dicembreandranno in scena solamente due partite NBA, ma si tratta di partite abbastanza importanti, che andremo ad analizzare per fornirvi i miglioriMiami Heat – Houston RocketsPartita caldissima quella in scena alla America Airlines Arena di Miami: i padroni di casa, noni in classifica nella eastern conference, sono reduci da tre vittorie nelle ultime cinque partite e devono continuare a vincere per poter inseguire un posto nei playoff. Gli ospiti invece non stanno vivendo una bella stagione, ma sembrano in netta ripresa viste le quattro vittorie di fila. Per entrambe quindi, l’obiettivo playoff è da costruire vittoria dopo vittoria, in una partita secondo noi da over 216.Los Angeles Clippers- Dallas MavericksLa seconda e ultima partita della notte è quella tra Clippers e Mavericks. I Los Angeles Clippers stanno vivendo un ...