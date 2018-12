Programmi TV di stasera | mercoledì 19 dicembre 2018 Su Rai1 «La cena di Natale»

Stasera in tv : Programmi tv di mercoledì 19 dicembre 2018 : Solo calcio estero: per la Bundesliga alle 18.30 Schalke 04-Bayer Leverkusen e alle 20.30 Bayern-Lipsia su SKY SPORT UNO e SKY SPORT FOOTBALL; per la League Cup inglese alle 20.45 Arsenal-Tottenham ...

STASERA IN TV - anticipazioni Programmi televisivi di martedì 18 dicembre 2018 : Ecco una panoramica dei programmi tv che andranno in onda STASERA, 18 dicembre 2018: Rai 1 dedica la serata alla fiction L’Amica geniale (episodio I fidanzati) con Elisa Del Genio, Margherita Mazzucco, Elisabetta De Palo, Ludovica Nasti. Su Rai 2 serata culinaria con Il Ristorante degli chef con Andrea Berton, Isabella Potì, Philippe Leveillè. Su Rai 3 Bianca Berlinguer, dopo l’episodio quotidiano di Un posto al sole, conduce il tradizionale ...

Programmi TV di stasera - martedì 18 dicembre 2018. Su Rai1 ultimo appuntamento con «L’Amica Geniale» : Gaia Girace e Margherita Mazzucco in L'Amica Geniale Rai1, ore 21.25: L’Amica Geniale – Ultima Puntata – 1^Tv Fiction di Saverio Costanzo del 2017, con Elisa Del Genio, Margherita Mazzucco, Ludovica Nasti, Gaia Girace. Prodotto in Italia. I fidanzati: Lila si fidanza ufficialmente con Stefano Carracci che, ammaliato dai progetti delle scarpe, decide di entrare in affari con i Cerullo, producendo quei modelli immaginati da ...

Stasera in tv : Programmi tv di martedì 18 dicembre 2018 : Ancora una coda della sedicesima giornata di serie A, alle 20.30 Bologna-Milan su SKY SPORT SERIE A e SKY SPORT , canale 251 satellite, ; calcio estero: per la Bundesliga alle 18.30 Borussia M.-...

STASERA IN TV " Film e Programmi 18 dicembre 2018 - : 23:16 Matrix Italia 1 19:00 Sport Mediaset Anticipazioni 19:05 Sport Mediaset 19:40 C.S.I. New York serie tv 20:35 CSI serie tv 21:25 300 - Film × TRAILER TRAMA 300 è il numero di spartani che ...

STASERA IN TV - i Programmi televisivi di lunedì 17 dicembre 2018 : Ecco una panoramica dei programmi tv che andranno in onda STASERA, 17 dicembre 2018: Rai 1 dedica la serata all’ultima puntata della fiction Nero a metà (episodio Una questione in sospeso) con Claudio Amendola, Rosa Diletta Rossi, Fortunato Cerlino, Alessandro Sperduti, Margherita Vicario. Rai 2 programma il film Un amore tutto suo (Usa, 1995) con Sandra Bullock. Su Rai 3, dopo l’episodio quotidiano di Un posto al sole, Sigfrido Ranucci ...

Programmi TV di stasera - lunedì 17 dicembre 2018. Su Canale5 «Race – Il colore della vittoria» : Stephan James in Race - Il colore della vittoria Rai1, ore 21.25: Nero a Metà – Ultima Puntata - 1^Tv Fiction di Marco Pontecorvo del 2018, con Claudio Amendola, Miguel Gobbo Diaz, Rosa Diletta Rossi. Prodotta in Italia. Una questione in sospeso: Alba e la squadra scoprono che dietro l’arresto di Carlo c’è Malik. La ragazza, profondamente delusa, chiede l’aiuto di Riccardo per difendere suo padre. Malik è determinato a ...

STASERA IN TV - i Programmi televisivi di domenica 16 dicembre 2018 : Ecco una panoramica dei programmi tv che andranno in onda STASERA, 16 dicembre 2018 Su Rai 1 alle 20.35 Fabio Fazio è alla guida del tradizionale appuntamento con Che tempo che fa. Su Rai 2 serata a base di telefilm con un episodio di NCIS (Un conto aperto) e uno di S.W.A.T. (Un nuovo inizio). Su Rai 3 Franca Leosini è al timone di Storie Maledette. Canale 5 dedica la serata alla serie statunitense New Amsterdam in prima tv, mentre Italia 1 ...

Programmi TV di stasera - domenica 16 dicembre 2018. Su Rai3 «Storie Maledette – Nel cuore ferito della strage di Erba» : Franca Leosini Rai1, ore 20.35: Che Tempo Che Fa Ospiti d’eccezione di Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio saranno Piero Angela e Laura Pausini. In studio anche Biagio Antonacci che dopo il successo del duetto con Laura Pausini: Il coraggio di andare nel 2019 girerà tutta Italia con la cantante nel tour Laura Biagio – Stadi 2019 . A Che Tempo Che Fa anche Paola Cortellesi e Stefano Fresi che il 27 dicembre saranno nelle sale con il fantasy “La ...

STASERA IN TV " Film e Programmi 16 dicembre 2018 - : Canale 5 19:57 Tg5 prima pagina 20:00 Tg5 20:39 Meteo.it 20:40 Paperissima Sprint 21:20 Riassunto 21:23 New Amsterdam serie tv 22:20 New Amsterdam serie tv 23:20 Pressing Italia 1 19:00 Sport ...

STASERA IN TV - Programmi televisivi di sabato 15 dicembre 2018 : Ecco una panoramica dei programmi tv che andranno in onda STASERA, 15 dicembre 2018: Rai 1 dedica la serata alla tradizionale Maratona Telethon, presentata da Antonella Clerici. Su Rai 2 serata a base di telefilm con un episodio di NCIS Los Angeles (Senza uscita) e uno di Bull (Sfiducia). Su Rai 3, dopo Le parole della settimana, Corrado Augias conduce il secondo appuntamento con Le città segrete, dedicato alla capitale britannica. Canale 5 ...

Programmi TV di stasera - sabato 15 dicembre 2018. Renzi conduttore alla prova del Nove : Matteo Renzi in Firenze secondo me Rai1, ore 20.35: Telethon – Festa di Natale Antonella Clerici accompagnata da Paolo Belli e dalla sua orchestra conduce lo speciale Telethon dal titolo Festa di Natale. Nella cornice dell’Auditorium Rai del Foro Italico, la festa sarà caratterizzata da una calda ambientazione natalizia e da grandi performance di musica e spettacolo, momenti di talk con ricercatori e pazienti per ricordare anche i ...

STASERA IN TV " Film e Programmi 15 dicembre 2018 - : Per questo motivo Jack si rifugia in un mondo tutto suo, fatto di computer e videogame. Un giorno il ragazzo, dopo aver ricevuto in dono una misteriosa scatola cinese, viene magicamente trasportato ...

STASERA IN TV - i Programmi televisivi di venerdì 14 dicembre 2018 : Ecco una panoramica dei programmi tv che andranno in onda STASERA, 14 dicembre 2018: Rai 1 dedica la serata all’evento Un Natale d’Oro Zecchino, presentato da Carlo Conti. Rai 2 trasmette il film Due soldati (Italia, 2018) con Angela Fontana e Dario Rea. Su Rai 3, dopo l’episodio quotidiano di Un posto al sole, andrà in onda il film La ragazza del treno con Emily Blunt, Haley Bennet e Rebecca Ferguson. Su Canale 5 Gerry Scotti è al timone del ...