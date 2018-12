Primarie Pd | non mi fido di chi rinnega il proprio segretario per mantenere la poltrona

Primarie Pd regionali - non c'è il vincitore : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Politica > Primarie Pd regionali, non c'è ...

Maria Elena Boschi attacca Di Maio : «Ha tradito gli italiani». E sulle Primarie : «Non voterò Zingaretti» : Maria Elena Boschi Da ministro per le riforme e potente Sottosegretario a deputata dell’opposizione, come è cambiata la sua vita? «Ci sono meno responsabilità, ci sono meno pressioni. Certo avrei preferito che il Pd fosse rimasto al governo del Paese perché potevi portare a casa risultati, fare qualcosa che incideva sulla vita delle persone. Ora è più complicato. Sono stata molto contenta per l’approvazione di un emendamento, quello sul congedo ...

Romano Prodi - la stoccata al Pd : 'Non so se voterò alle Primarie del partito' : L'ultima stoccata al Pd arriva da Romano Prodi : 'Non lo so ancora se andrò a votare a marzo, occorre far politica...'. Insomma, la sua presenza alle primarie del Partito democratico è tutt'altro che scontata: 'Mi facciano capire qual è il programma allora posso anche giudicare, non è il numero dei ...

Romano Prodi : "Non so se andrò a votare alle Primarie Pd. Renzi si decida - non può stare in mezzo all'uscio" : alle primarie Pd mancano soltanto tre mesi, ma Romano Prodi è ancora indeciso sul da farsi: "Mi facciano capire qual è il programma allora posso anche giudicare, non è il numero dei candidati di cui abbiamo bisogno, abbiamo bisogno di idee grandi, sul problema dei giovani, sulle diseguaglianze", ha detto l'ex premier ai microfoni di 24Mattino, su Radio 24. "Non so ancora se andrò a votare ai gazebo - ha proseguito - ...

Maria Elena Boschi al forum nella redazione di Leggo : "Alle Primarie non voto Zingaretti". "Salvini fascista? No - ma prenda distanze". "Di Maio ha scaricato suo padre". "La Raggi a Roma non ha lasciato traccia" : Maria Elena Boschi, già ministro per le riforme durante il governo Renzi, e sottosegretario con l'esecutivo guidato da Paolo Gentiloni, è stata oggi ospite della redazione di...

Primarie Pd - Renzi annuncia che non si candiderà : ‘Chi vince avrà il mio rispetto e non il logorio interno che ho ricevuto io’ : Ad appena due giorni dalla clamorosa indiscrezione che dava Matteo Renzi tentato da una terza candidatura alle prossime Primarie del Partito Democratico, arriva la smentita ufficiale da parte dell’ex premier. Tramite il proprio profilo di Facebook infatti il senatore di Rignano sull’Arno ha scritto: “Càndidati al congresso, mi hanno scritto in tanti. Grazie del pensiero, ma non lo farò. Ho vinto due volte le Primarie con il 70% ...

Primarie Pd - telenovela Renzi senza fine : ancora non esclude la candidatura : Matteo Renzi non vuole ancora mettere la parola fine alla telenovela di una sua possibile ricandidatura al vertice del Partito democratico. Per tutto il giorno si inseguono tra i suoi le voci di una diretta Facebook fissata per le 18, durante la quale l'ex rottamatore avrebbe dovuto chiudere qualsiasi spiraglio alla sua (ri)discesa in campo, dopo il passo indietro di Marco Minniti. Poi, poco prima dell'ora prefissata, sulla sua pagina appare ...

Primarie Pd - Matteo Renzi si ricandida? I suoi : “Non è da escludere”. E ha commissionato sondaggio lampo a Swg : Un’indiscrezione, nessuna smentita e una mezza conferma: Matteo Renzi sta seriamente pensando di candidarsi alle Primarie del Partito democratico. È quanto sta circolando nelle ultime ore negli ambienti dem, non solo in quelli vicini al senatore semplice di Scandicci, che solo 24 ore fa aveva assicurato di non occuparsi del Congresso. L’ennesimo bluff della carriera politica dell’ex Rottamatore? Presto per dirlo, ma intanto ...

Primarie Partito democratico - caro Marco Minniti non si corre solo quando si vince : Chi scrive questa rubrica non è un accanito fan di Matteo Renzi. E tra i meriti di Marco Minniti vi è quello di non essere un professionista del bla bla bla. Conserva ancora un certo pudore a parlare a vanvera e si vede che tenta in tutti i modi di dire dopo averci pensato. Fa dunque un effetto strano che egli abbia rinunciato a proseguire nella candidatura a segretario del Pd dopo aver scoperto che Renzi non l’avrebbe accompagnato nella ...