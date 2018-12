PMO | Fiepet-Confesercenti | “I pubblici esercizi fondamentali per il centro storico di

romadailynews

(Di mercoledì 19 dicembre 2018) Incontro in Primo Municipio sui Piani di Massima Occupabilità. Si è tenuto in Primo Municipio un incontro sui Piani di Massima Occupabilità del suolo pubblico (PMO).Claudio Pica, PresidenteRoma, accoglie con favore l’impegno di Sabrina Alfonsi, Presidente del I Municipio che per gli inizi del nuovo anno, proporrà una delibera di giunta municipale in risposta alle istanze di riqualificazione delle aree soggette all’occupazione suolo pubblico che potranno far inserire iquale elemento fondamentale in una città turistica come ildi Roma.“Non serve una contrapposizione con i residenti – ha dichiarato Pica – ma una collaborazione per superare quella situazione di stallo in cui ci troviamo oggi, al fine di oltrepassare i criteri generali della PMO adottati finora. Dobbiamo aiutare e premiare i numerosi ...