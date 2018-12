Plastica | in Europa siglato l' accordo per la riduzione degli oggetti monouso

EUROPA VS Plastica MONOUSO ‘USA E GETTA’/ Parlamento vota per vietarla entro il 2021 : "Causa inquinamento" : EUROPA contro la PLASTICA MONOUSO e "usa e getta": Parlamento Ue vota per poterla vietare entro il 2021, "causa decisiva contro l'inquinamento". Le ultime novità(Pubblicato il Wed, 24 Oct 2018 20:26:00 GMT)