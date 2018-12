Piero Angela compie 90 anni | l’omaggio della Rai

caffeinamagazine

: A #Unomattina un compleanno speciale, i 90 anni di Piero Angela #19dicembre @benerinaldi @francodimare - Unomattina : A #Unomattina un compleanno speciale, i 90 anni di Piero Angela #19dicembre @benerinaldi @francodimare - chetempochefa : Piero Angela nella scorsa puntata di #CheTempoCheFa ?? - RobertoBurioni : Usare la testa mantiene giovani. Grazie Piero Angela e grazie @fabfazio -

(Di mercoledì 19 dicembre 2018) Sabato 22 dicembrefesteggerà il suo novantesimo compleanno e per l’occasione la Rai renderà omaggio al più famoso divulgatore scientifico televisivo con numerose iniziative. Dopo l’ospitata di domenica scorsa a “Che tempo che fa”, il giornalista e scrittore parteciperà venerdì 21 dicembre alle trasmissioni di Rai1 “Uno Mattina” (in onda dalle 6,45) e “La Vita in Diretta” (in onda dalle 16,40), mentre su Rai2 sarà ospite a “Detto Fatto” (in onda dalle 14). Sempre venerdì 21 dicembre, su Rai3, andrà in onda alle 20,20 “Speciale”. Il giorno del compleanno, sabato 22 dicembre, le trasmissioni di Rai1 “Uno Mattina in Famiglia” (in onda dalle 8,25) e Linea Verde Life (in onda dalle 12,20) omaggeranno il “padre” dei divulgatori televisivi con interviste e contributi, mentre su Rai2sarà presente a “Mezzogiorno in famiglia” (in onda dalle 11) ...