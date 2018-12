Pesca e tonno rosso | voto contrario di Viviani e Ranzato in commissione europea

Pesca - Calabria : sequestrati 45 esemplari di tonno rosso : Sono stati sequestrati dalla Guardia costiera a Vibo Valentia 45 esemplari di tonno rosso , Pesca ti sotto la misura consentita dalla legge e risultati privi di tracciabilità. Al commerciante trovato in possesso del Pesca to gli uomini della Capitaneria di porto di Vibo Marina hanno elevato un verbale di 24 mila euro imponendogli anche la chiusura al pubblico dell’esercizio per la durata di otto giorni lavorativi. Dopo gli accertamenti, ...

Greenpeace : da Rio Mare un impegno ambizioso per una Pesca al tonno sostenibile : Il colosso del mercato europeo Bolton Food, primo in Italia con il marchio Rio Mare, prende finalmente degli impegni chiari e ambiziosi per ridurre gli impatti ambientali della pesca al tonno che finisce nei propri prodotti, dimostrando di voler essere un vero leader dell’industria del tonno. “Oggi è un giorno importante per migliaia di consumatori che per anni hanno chiesto alle aziende di scegliere di stare dalla parte del Mare“, ...