Perdere il lavoro a causa del decreto dignità

(Di mercoledì 19 dicembre 2018) A Beatrice, il nome è di fantasia, è stato detto espressamente che non poteva avere un posto diche aveva già occupato in passato «adel nuovo». Ilera quello che aveva già fatto in passato: back office in un ufficio che si occupa di vendita di servizi, quindi fatture e rinnovi contratti principalmente. «Non potevano farmi un altro contratto proprio perché in passato mi avevano già assunta con contratti a tempo determinato più volte rinnovati». Il posto è comunque probabilmente andato a un’altra persona con un contratto a tempo determinato che non potrà durare più di 24 mesi e che porterà a un contratto a tempo per un’altra persona dopo di lei.Non è un caso isolato e non è questione di singoli lavoratori. Molte aziende non possono rinnovare i contratti a termine se non trasformandoli in tempi indeterminati, cosa non possono o non ...