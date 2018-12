huffingtonpost

: RT @HuffPostItalia: Perde portafogli al distributore, prostituta lo porta ai carabinieri. 'Volevo venisse restituito com'era' - Fabio38439100 : RT @HuffPostItalia: Perde portafogli al distributore, prostituta lo porta ai carabinieri. 'Volevo venisse restituito com'era' - anto87ta : RT @HuffPostItalia: Perde portafogli al distributore, prostituta lo porta ai carabinieri. 'Volevo venisse restituito com'era' - HuffPostItalia : Perde portafogli al distributore, prostituta lo porta ai carabinieri. 'Volevo venisse restituito com'era' -

(Di mercoledì 19 dicembre 2018) Una donna di 32 anni ha perso ilcon 150 euro nei pressi di unautomatico di benzina a Binasco (Milano). Quando se ne accorge, la mattina successiva, è convinta di non avere alcuna possibilità di ritrovarlo e si prepara a seguire l'iter della denuncia. Ma non fa in tempo perché idella stazione di Binasco le dicono che ilè stato riconsegnato da unaalbanese di 22 anni che esercita lungo quella strada provinciale.Oltre ai documenti c'erano tutti i contanti e basterebbe questo per trasformare la vicenda in una storia di Natale. Invece la sera successiva la 32enne ha deciso di andare a ringraziare la ragazza, che si è schermita dicendo di aver fatto solo il proprio dovere. "Non ho scelto di fare questo lavoro, sono costretta a stare in strada. Quando ho visto ill'ho raccolto di ...