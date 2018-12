Per i roghi di Pisa si sospetta un volontario antincendio

Bordoni : istituzioni prendano subito contromisure Per evitare roghi tossici : Roma – “Dopo l’incendio al Tmb Salario gli effetti nefasti per la salute dei cittadini e per l’ambiente cominciano a manifestarsi. Oggi la centralina di Villa Ada ha registrato nell’arco delle 24 ore un valore di 56 microgrammi per metro cubo superando il limite consentito e raddoppiando il valore delle polveri per non parlare dei risultati dei rilevatori posti in una scuola nelle vicinanze dell’incendio che ...

Bari - il "palazzo della morte" : venti vittime Per tumore da roghi tossici nella vicina discarica : Ventuno inquilini di una stessa palazzina nel quartiere Japigia, a Bari, sarebbero morti per tumori causati dalle sostanze tossiche liberate nell'aria dai ricorrenti roghi nell'ex discarica comunale dell'Amiu di via Caldarola, dismessa e bonificata ormai da decenni.Quell'edificio, il numero 16 di via Archimede, è conosciuto in città come il "palazzo della morte".Una situazione che "richiama fortemente quello riscontrato nelle aree della ...

Terra dei fuochi - esercito e droni nei punti sensibili Per evitare i roghi tossici. E nel protocollo previsti più vigili del fuoco : La prevenzione, prima di tutto, con la sorveglianza dei punti sensibili grazie all’esercito, ai droni e ai carabinieri. E poi salute e ambiente, oltre a un’azione sinergia con le Asl. Salute, ambiente e territorio sono i cardini del protocollo d’intesa sulla Terra dei fuochi in Campania firmato a Caserta dal premier Giuseppe Conte e sette ministri, nel pieno della bufera – poi appianata almeno mediaticamente – sugli ...

Il piano del governo Per spegnere i roghi in Campania. I 3 punti : "Basta ai roghi tossici, mai più terre dei fuochi", ha scritto ieri su Facebook il premier Giuseppe Conte ricordando l'appuntamento di oggi a Caserta, "con sette ministri di questo governo, per ...

E' scontro sui rifiuti tra Lega e M5S : 'A Napoli allarme Per i roghi tossici' : Dopo i casi Tap e Tav, un altro tema spinoso balza al centro delle cronache: ora la questione passa infatti sugli inceneritori e sui rifiuti. I temi ambientali continuano a rinfocolare la discussione tra i due leader del governo, la Lega di Salvini e il Movimento 5 Stelle di Di Maio. La tensione sui rifiuti, che da qualche giorno è sulle prime pagine di tutti i quotidiani nazionali, ed è salita talmente tanto che, secondo fonti di Palazzo Chigi: ...

Costa a Salvini 'In Campania non c'è emergenza rifiuti - ma solo una sofferenza Per i roghi tossici' : 'In Campania non abbiamo una emergenza rifiuti, ma una sofferenza'. Così il ministro dell'Ambiente Sergio Costa rispondendo ai cronisti a margine della conferenza nazionale su sicurezza e legalità ...