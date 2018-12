Pensioni | Quota 100 | tempi lunghi per beneficiare della misura | trovato l' accordo

Riforma Pensioni e LdB2019 - per Conte Quota 100 e Reddito di cittadinanza 'non si toccano' : Le ultime novità sulle pensioni ad oggi 19 dicembre 2018 vedono l'intervento diretto del Premier Conte nella discussione con i Commissari UE sulla legge di bilancio 2019 e sulle principali misure di Riforma, ovvero la Quota 100 ed il Reddito di cittadinanza. Ma la quadra sul rapporto tra deficit e pil al 2,04% sarebbe stata trovata anche agendo sulle dismissioni, sulle tax expenditures e su di una nuova web tax. Nel frattempo anche dal Ministero ...

Pensioni Quota 100 e RdC - Di Maio : 'Partono dopo - costeranno un po' meno' : Le scadenze da segnare sul calendario in merito all'avvio delle Pensioni anticipate tramite la nuova Quota 100 ed il reddito di cittadinanza sono rispettivamente il mese di febbraio e di marzo 2019. È quanto emerge dalle ultime dichiarazioni rilasciate dal ministro del Lavoro, Luigi Di Maio, in merito alla riforma del sistema avviata con la legge di bilancio 2019. L'esponente pentastellato ha, infatti, raccolto le idee e fatto il punto della ...

Pensioni e LdB 2019 : restano quota 100 e welfare - ma ancora niente accordo con l'UE : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi 18 dicembre 2018 vedono arrivare nuovi provvedimenti in merito al pacchetto di riforma del sistema previdenziale ed in particolare sulle rivalutazioni degli assegni. Il Governo avrebbe infatti allo studio un rinnovo del blocco delle perequazioni per chi percepisce mensili superiori a tre volte il minimo Inps. Nel frattempo il Ministro dell'Economia Tria invia a Bruxelles la bozza aggiornata della legge di ...

Pensioni anticipate e LdB2019 : nuovo vertice - si punta a confermare Quota 100 e RdC : Le ultime novità ad oggi 17 dicembre 2018 sulla questione previdenziale e la Manovra vedono proseguire i confronti interni alla maggioranza sui provvedimenti chiave, con la conferma della Quota 100 e del reddito di cittadinanza. La ricerca della quadra sui conti è arrivata attraverso il reperimento dei fondi da altri capitoli, seppure da Bruxelles era auspicato un intervento di messa in sicurezza dei conti Pensionistici. Nel frattempo ...