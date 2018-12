Patch di dicembre per Samsung Galaxy A5 2017 e A8 2018 e quarta beta di Android 9 Pie per

Insaziabile Samsung Galaxy S7 con la Patch di dicembre in Europa da oggi : Stiamo vivendo un periodo piuttosto intenso per il Samsung Galaxy S7 dal punto di vista software. Pochissimi giorni fa, su queste pagine, vi abbiamo parlato del rilascio dell'aggiornamento di novembre per chi in Italia ha deciso di puntare sui modelli brandizzati Wind, come potrete notare dall'apposito articolo. oggi 18 dicembre, invece, stiamo assistendo all'arrivo sul mercato di un nuovo aggiornamento, anche se al momento della pubblicazione ...

La OxygenOS Open Beta 9 per OnePlus 6 introduce le Patch di dicembre e altre novità : Alle porte del Natale, OnePlus aggiorna il canale OxygenOS Open Beta di OnePlus 6 con le patch di sicurezza di dicembre. La scorsa release […] L'articolo La OxygenOS Open Beta 9 per OnePlus 6 introduce le patch di dicembre e altre novità proviene da TuttoAndroid.

Le Patch di dicembre arrivano sui Samsung Galaxy Note 9 in Europa e sui Samsung Galaxy Note 8 in Italia : I Samsung Galaxy Note 9 e Galaxy Note 8 si aggiungono all'elenco di smartphone per i quali il produttore coreano ha rilasciato l'aggiornamento di sicurezza di dicembre L'articolo Le patch di dicembre arrivano sui Samsung Galaxy Note 9 in Europa e sui Samsung Galaxy Note 8 in Italia proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy J6+ e J4 ricevono le Patch di sicurezza di dicembre : Samsung Galaxy J6+ e Galaxy J4 stanno ricevendo un nuovo aggiornamento software con le patch di sicurezza di dicembre 2018. L'articolo Samsung Galaxy J6+ e J4 ricevono le patch di sicurezza di dicembre proviene da TuttoAndroid.

Nokia 7 Plus riceve le Patch di sicurezza di dicembre 2018 : Nokia 7 Plus sta iniziando a ricevere un nuovo aggiornamento software che implementa le patch di sicurezza di dicembre 2018. L'articolo Nokia 7 Plus riceve le patch di sicurezza di dicembre 2018 proviene da TuttoAndroid.

Patch Tuesday di dicembre 2018 - come scaricare gli aggiornamenti per Windows : Vade retro Windows Update Consigliamo, infine, di non "cercare" mai gli update tramite Windows Update per via manuale : le perniciosa politica di Microsoft prevede che in casi del genere gli utenti ...

Samsung Galaxy Note 9 riceve le Patch di dicembre - su One UI c’è il nuovo toggle per la rotazione dello schermo : Samsung Galaxy Note 9 sta ricevendo le patch di sicurezza di dicembre, intanto in One UI beta c'è anche il nuovo toggle per la rotazione dello schermo. L'articolo Samsung Galaxy Note 9 riceve le patch di dicembre, su One UI c’è il nuovo toggle per la rotazione dello schermo proviene da TuttoAndroid.

Una parentesi sull’Asus ZenFone 3 a dicembre : tra batteria - Patch possibili ed impossibili : In tanti ci chiedono quale sia l'attuale situazione per l'Asus ZenFone 3. Lanciato sul mercato italiano poco più di due anni fa, in tanti si sono lasciati sedurre dal rapporto tra qualità e prezzo di un modello che con le sue diverse varianti ha conquistato una fetta apprezzabile di pubblico in Italia e nel resto d'Europa. Ci saranno ulteriori aggiornamenti per lo smartphone o, arrivati a fine 2018, possiamo iniziare a parlare della tanto temuta ...

Di nuovo fulmineo il Samsung Galaxy S8 con la Patch di dicembre : primi segnali significativi : Ci sono alcune informazioni estremamente interessanti che oggi 11 dicembre possiamo condividere per gli utenti che hanno deciso di acquistare un Samsung Galaxy S8 e un S8 Edge qui in Italia, almeno per quanto riguarda le varianti no brand. Esattamente come avvenuto a novembre, infatti, i due top di gamma 2017 sono stati i primi a ricevere la patch di riguardante proprio il mese di dicembre, lasciandoci dedurre quale sarà il probabile approccio ...

Samsung Galaxy Tab S4 riceve le Patch di sicurezza di dicembre - mentre Galaxy Tab S3 WiFi riceve le Patch di ottobre : Samsung rilascia nuovi aggiornamenti di sistema con le ultime patch di sicurezza per Galaxy Tab S3 e Galaxy Tab S4. L'articolo Samsung Galaxy Tab S4 riceve le patch di sicurezza di dicembre, mentre Galaxy Tab S3 WiFi riceve le patch di ottobre proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9 Plus ricevono le Patch di sicurezza di dicembre : Sono state appena rilasciate la patch di sicurezza aggiornate a dicembre 2018 per il Samsung Galaxy S9 e per il Samsung Galaxy S9 Plus. L'articolo Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9 Plus ricevono le patch di sicurezza di dicembre proviene da TuttoAndroid.

Scatenatissimo a dicembre Huawei P10 Lite : apparsa la Patch B380 - anticipazioni sulle novità : Un mese di dicembre caldissimo per gli utenti che hanno deciso di acquistare un Huawei P10 Lite nell'ultimo anno e mezzo, almeno per quanto riguarda il rilascio di nuovi aggiornamenti. Pochissimi giorni fa su queste pagine abbiamo analizzato più da vicino la patch B375, giunta di recente sul nostro mercato e al momento in grado di darci dei riscontri interessanti per quanto riguarda la batteria, ma in queste pare chi siano addirittura i ...

Mette le ali l’ottimo Huawei Mate 20 Lite : Patch B134 dal 7 dicembre : Chi ha deciso di portarsi a casa un Huawei Mate 20 Lite no brand Italia potrebbe star già ricevendo il nuovo aggiornamento del sistema operativo alla versione SNE-LX1 8.2.0.134(C432), con un peso di 133MB (se avete fretta di installarlo, potete anche scaricarlo attraverso la connessione dati 3G/4G del vostro smartphone, sempre che non abbiate disponibile da subito una connessione Wi-Fi di fiducia cui appoggiarvi). Il registro delle modifiche ...

Le Patch di sicurezza di dicembre per Google Pixel e Google Pixel XL arrivano con un giorno di ritardo : Fortunatamente questo mese le immagini di fabbrica e OTA sono arrivati con un solo giorno di ritardo per i dispositivi Google Pixel e Google Pixel XL, tuttavia non sono chiari i motivi di questi ritardi da parte di Google. Oltre alle varie patch di sicurezza, i dispositivi Google Pixel di prima generazione riceveranno due patch funzionali relative al Bluetooth. L'articolo Le patch di sicurezza di dicembre per Google Pixel e Google Pixel XL ...