Papa: "non mondanizziamo il Natale"

: Il Papa condanna i politici anti-migranti: 'Non li si può accusare di tutto' - eziomauro : Il Papa condanna i politici anti-migranti: 'Non li si può accusare di tutto' - repubblica : Il Papa condanna i politici anti-migranti: 'Non li si può accusare di tutto' [news aggiornata alle 12:53] - DavidSassoli : Vanno da papa Francesco, sorridono, si fanno fotografare... poi lui gli dice di votare il Global Compact e loro fan… -

"Per favore, nonil! Non mettiamo da parte il Festeggiato,come allora,quando venne fra i suoi, e i suoi non lo hanno accolto". Così ilall'Udienza Generale nell'Aula Nervi. "è la rivincita dell'umiltà sull'arroganza, della semplicità sull'abbondanza, del silenzio sul baccano, della preghiera sul mio tempo, di Dio sul mio io", ha detto Francesco. "è preferire la voce silenziosa di Dio ai frastuoni del consumismo", ha proseguito il.(Di mercoledì 19 dicembre 2018)