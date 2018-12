Paola Perego senza freni | cosa pensa di Barbara d’Urso e Mara Venier

Paola Perego : "Michelle Hunziker fredda - non mi piace il genere tv di Barbara d'Urso" (video) : Paola Perego sta per tornare in tv per la nuova edizione di Superbrain in prima serata su Rai 1 ma prima di rivederla sui nostri schermi (come abbiamo avuto modo di raccontarvi su TvBlog) è stata ospitata nella versione Albanese del Dance with me sull'emittente TvKLAN, talent show in cui ritroviamo una vecchia conoscenza come Kledi Kadiu nel ruolo di giudice.La conduttrice fa il suo maestoso ingresso in studio come una vera star accolta ...

Paola Perego - Michelle Hunziker? 'È fredda come un gelato' (video) : Paola Perego, ospite alla finalissima della trasmissione albanese Dance With Me, l'equivalente italiano di Ballando con le Stelle (che quest'anno dovrà fare a meno di Sandro Mayer), nella lunga intervista di ben 40 minuti ha amabilmente chiacchierato con la collega di Tirana raccontando aneddoti e raccontandosi, togliendosi per l'occasione qualche sassolino sulle sue colleghe italiane, da Michelle Hunziker a Barbara d'Urso. La compagna di Lucio ...

Paola Perego accolta come una grande diva nella tv albanese commenta le colleghe : “Michelle Hunziker? È fredda come un gelato” : “Ecco Paola Perego: dolcissima, bellissima, elegantissima, intelligentissima e levissima. È un onore averti qui”: così Paola Perego è stata accolta come una grande diva nella tv albanese, ospite della finalissima di Dance With Me, la versione del Paese delle aquile di Ballando con le Stelle. Per lei sono stati riservati ben 40 minuti di trasmissione, durante i quali è stata intervistata in lungo e largo. Proprio nei primi minuti successivi al ...

Dance With Me Albania 5 : Paola Perego super ospite della finalissima del programma : È stata Paola Perego l'ospite d'onore alla finalissima di Dance With Me Albania 5, il format di ballo targato Endemol arrivato in terra albanese alla sua quinta edizione e conclusosi proprio stasera in diretta da Tirana sul canale televisivo TvKLAN. L'annuncio arriva quasi inaspettato e tramite social: è la stessa Paola Perego a ripostare nelle sue Instagram Story alcuni video ripresi dalla conduttrice del programma, Alketa Vejsiu.Sempre ...

È successo in TV - 7 dicembre 2014 : Domenica IN...litigio tra Paola Perego e Nina Moric (video) : Sembrava una Domenica come tutte le altre, Paola Perego e Pino Insegno sono i conduttori dell'edizione 2014/2015 di Domenica IN. A loro spetta il compito di intrattenere la Domenica pomeriggio degli Italiani, ma l'incalzante concorrenza di Domenica Live fra vicende vip da risolvere davanti alle telecamere, spinge il contenitore Rai a seguire la scia.Si tratta di uno dei casi riguardanti Fabrizio Corona. Nina Moric era stata invitata nel ...

Paola Perego / 'Raccomandata? Non possono dirmelo. La nascita di mio nipote Pietro? Meraviglioso!' - IlSussidiario.net : Paola Perego si racconta nel corso di un'intervista a I Lunatici. 'Non mi possono dire di essere raccomandata' e parla di suo nipote Pietro

Paola Perego e la felicità di diventare nonna : «Benvenuto Pietro» : Superbrain 2018: Paola PeregoSuperbrain 2018: Paola PeregoSuperbrain 2018: Paola PeregoSuperbrain 2018: Paola PeregoSuperbrain 2018: Paola PeregoSuperbrain 2018: Paola PeregoSuperbrain 2018: Paola PeregoSuperbrain 2018: Paola PeregoSuperbrain 2018: Paola PeregoPaola Perego è adesso una nonna. La conduttrice, 52 anni, ha dato il benvenuto al primo nipote. Un maschio, di nome Pietro. A renderla nonna è stata la figlia più grande Giulia Carnevale, ...

Paola Perego nonna! La prima foto del nipotino Pietro : Paola Perego è diventata nonna: su instagram la prima foto del nipote E’ nonna da meno di 48 ore Paola Perego! La figlia della nota conduttrice tv sabato scorso ha dato infatti alla luce il suo primogenito Pietro, frutto dell’amore con il suo compagno. E oggi ecco spuntare su instagram la prima foto del nipotino, che Paola Perego ha postato sul suo profilo. Nella foto, visibile a fine articolo, si vede il piccolo in braccio al papà, ...

Paola Perego è diventata nonna : è nato Pietro : Paola Perego è diventata nonna all'età di 52 anni. La primogenita della conduttrice, Giulia Carnevale, infatti, è diventata mamma all'età di 26 anni. Il primo nipotino di Paola Perego si chiama Pietro ed è venuto al mondo precisamente sabato 24 novembre 2018. Il padre del bambino è Filippo Giovanelli, il compagno di Giulia Carnevale.Paola Perego ha annunciato il lieto evento tramite il proprio profilo ufficiale Instagram, posando con la ...

Paola Perego - l’annuncio dall’ospedale che riempie di gioia il cuore dei fan : “Ho imparato che…” : La notizia ha fatto immediatamente il giro dei social. Ci ha messo poco. A darla è stata proprio Paola Perego con un post su Instagram con le parole di Gabriel Garcia Marquez: “Ho imparato che quando un neonato stringe per la prima volta il dito del padre nel suo piccolo pugno, l’ha catturato per sempre”. Il motivo? Paola Perego è diventata nonna di Pietro. Sua figlia Giulia ha dato infatti alla luce il piccolo, un evento seguito ovviamente dal ...

Paola Perego è diventata nonna : ‘Benvenuto Pietro’ : La conduttrice ha annunciato l’arrivo del nipotino su Instagram e ha condiviso con tutti i fan la sua immensa gioia

Paola Perego è diventata nonna : 'Benvenuto Pietro' : 'Ho imparato che quando un neonato stringe per la prima volta il dito del padre nel suo piccolo pugno, l'ha catturato per sempre'. Paola Perego sceglie una frasi di Gabriel Garcia Marquez per ...

Paola Perego è diventata nonna / Foto : è nato Pietro - figlio di Giulia Carnevale e Filippo Giovannelli - IlSussidiario.net : Paola Perego è diventata nonna: è nato Pietro, figlio di Giulia Carnevale e Filippo Giovannelli. L'annuncio sui social di Lucio Presta

La rabbia di Paola Perego sull'attore di Scherzi a parte : "Io ti gonfio" : Paola Perego vittima della "Street Art" di Scherzi a parte. Nell'ultima puntata dello storico format Mediaset, ora condotto da Paolo Bonolis, il volto tv ha perso letteralmente le staffe quando un artista di strada le ha devastato "artisticamente" la portiera della sua automobile.Tale "Minsky", infatti, si è avvicinato alla vettura e si è messo a inciderne un lato, con un trapano e poi un cacciavite. E non è tutto, perché poi ha preso in mano ...