PAGELLE Bologna Milan | 0-0 | | Fantacalcio | i voti della partita | Serie A 16giornata

Bologna-Milan - le PAGELLE : Donnarumma bravo su Orsolini - Bakayoko rovina tutto : pagelle BOLOGNA SKORUPSKI 6 Si fa trovare pronto su due conclusioni di Higuain. CALABRESI 6 Sorveglia sia Calhanoglu sia Cutrone. DANILO 7 Gioca sempre in anticipo su Cutrone e non sbaglia nulla. ...

Bologna-Milan 0-0 : PAGELLE - Highlights e tabellino del match : BOLOGNA MILAN Pagelle – Poche occasioni tra Bologna e Milan nel pareggio a reti inviolate scaturito al termine del posticipo del Dall’Ara, valevole per la sedicesima giornata del campionato di Serie A. Nel primo tempo Higuain tira due volte da fuori area, poi ci sono tentativi dello stesso tipo da parte di Suso. I padroni […] L'articolo Bologna-Milan 0-0: Pagelle, Highlights e tabellino del match proviene da Serie A News Calcio ...

Bologna-Milan 0-0 - le PAGELLE di CalcioWeb [GALLERY] : 1/25 Spada/LaPresse ...

Empoli-Bologna 2-1 : PAGELLE - highlights e tabellino del match. Inzaghi rischia : Empoli-Bologna pagelle – Importantecontro salvezza al Castellani di Empoli dove si sono affrontate la squadra di Iachini e quella di Filippo Inzaghi. Termina sull’1-1 il primo tempo al Dall’Ara. Francesco “Ciccio” Caputo conferma il suo gran momento di forma con il gol numero 8 del suo campionato al minuto 10, nel finale però la […] L'articolo Empoli-Bologna 2-1: pagelle, highlights e tabellino del ...

Empoli-Bologna 2-1 - PAGELLE e tabellino : Empoli-Bologna, 15ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

Empoli-Bologna 2-1 - le PAGELLE di CalcioWeb [GALLERY] : 1/15 MARCO BUCCO ...

Empoli-Bologna - PAGELLE e highlights : sfida salvezza al Castellani : Empoli-Bologna pagelle – Scontro salvezza al Castellani di Empoli dove si affrontano la squadra di Iachini e quella di Filippo Inzaghi. Quest’ultimo è obbligato a vincere anche per la sua posizione a rischio dopo vari risultati deludenti. Dall’altra parte non è decisiva ma di sicuro è molto importante e per l’Empoli potrebbe rappresentare la prima […] L'articolo Empoli-Bologna, pagelle e highlights: sfida salvezza ...

Bologna-Crotone 3-0 - le PAGELLE di CalcioWeb [FOTO] : 1/18 Massimo Paolone/LaPresse ...

Sampdoria-Bologna 4-1 - le PAGELLE di CalcioWeb [GALLERY] : 1/46 Foto LaPresse - Tano Pecoraro 01 12 2018 Genova - (Italia) Sport ...

PAGELLE Sampdoria-Bologna 4-1 highlights e tabellino del match : Termina la crisi di risultati per la Sampdoria. Fino a stasera i blucerchiati avevano raccolto appena un punto nelle ultime cinque gare. Contro il Bologna è però arrivato una grande vittoria per gli uomini di Marco Giampaolo. Nel primo tempo i liguri approfittano degli errori clamorosi della difesa rossoblù. Caprari serve i palloni dei gol […] L'articolo Pagelle Sampdoria-Bologna 4-1 highlights e tabellino del match proviene da Serie A ...

PAGELLE Sampdoria-Bologna highlights e tabellino del match : In casa Sampdoria piove sul bagnato, alla crisi di risultati, 1 punto in 5 gare, a pesare sulla delicata sfida col Bologna, dietro 5 punti ed in zona retrocessione, sono arrivati prima l’inchiesta della procura di Roma che ha indagato il presidente Ferrero per truffa, quindi l’ultimatum dei tifosi: prima della partita delle 20:30 vogliono […] L'articolo Pagelle Sampdoria-Bologna highlights e tabellino del match proviene da ...

Bologna-Fiorentina 0-0 - le PAGELLE di CalcioWeb [GALLERY] : 1/18 Massimo Paolone/LaPresse ...

Bologna-Fiorentina : PAGELLE - video highlights e tabellino : BOLOGNA FIORENTINA pagelle- IL Bologna si prepara ad ospitare la Fiorentina in quella che si annuncia una sfida molto importante in chiave classifica. Rossoblù in campo con il 4-3-3. Pippo Inzaghi si affiderà alla solita linea a 4 composta da Calabresi, Danilo, Helander e Mbaye. A centrocampo chance per Poli dal primo minuto. Nel tridente […] L'articolo Bologna-Fiorentina: pagelle, video highlights e tabellino proviene da Serie A News ...

Highlights Serie A Chievo-Bologna 2-2. Video Gol - PAGELLE e tabellino del match : Punti salvezza di fondamentale importanza quelli messi in palio oggi al Bentegodi. Il Chievo è atteso da quella che è forse l’ultima chiamata per risalire sul treno che porta alla salvezza: gli uomini di Ventura sono ancora fermi a -1 in classifica, e un’ipotetica sconfitta oggi contro un avversario diretto potrebbe affossare definitivamente i veneti. […] L'articolo Highlights Serie A Chievo-Bologna 2-2. Video Gol, pagelle e ...