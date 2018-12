Osteoporosi | frattura del femore “spia” di cattivo stato di salute

Osteoporosi sottovalutata - per il 41% pazienti dopo una frattura nessun farmaco : Ossa fragili che fanno ‘crack’ per colpa dell’Osteoporosi. Malattia che in Italia si stima colpisca circa 4 milioni di persone, in maggioranza donne in post-menopausa. Per queste persone il rischio di fratture aumenta soprattutto se vengono tralasciate alcune indicazioni. Il 41,5% di chi soffre di questa malattia non ha ricevuto a seguito di una frattura alcun farmaco anti-osteoporotico. Dei pazienti trattati, l’83,6% ha ...

