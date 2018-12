Oroscopo dei cuori solitari di venerdì 21 | nuove conoscenze per i Cancro single

Oroscopo domani 16 dicembre : Leone iperattivo - valigia dei sogni per il Capricorno : L’Oroscopo del giorno domenica 16 dicembre 2018 prevede grandi occasioni per alcuni segni come Leone, Pesci e Ariete e ore da dedicare soprattutto al riposo per altri come Toro, Cancro e Bilancia. Per la Vergine sarà una domenica impegnativa mentre per il Capricorno ci sarà voglia di muoversi. Vediamo, allora, cosa prevedono gli astri per tutti i 12 segni zodiacali durante la giornata di domani, tra feste, relax e regali di Natale che non ...

Oroscopo dei Gemelli nel 2019 : amore in bilico : L'inizio dell'anno 2019 è ormai imminente e l'Oroscopo dice che alcuni segni avranno dei pianeti sfacciatamente a sfavore, primi tra tutti Nettuno in Pesci ed il munifico Giove in Sagittario. Di seguito ci soffermeremo sul segno dei Gemelli, per i quali le relazioni familiari ed amorose saranno sotto esame, mentre alcune occasioni ci saranno in autunno inoltrato. Ma vediamo alcuni dettagli. Come interpretare il 2019 Mentre Nettuno e Giove ...

Oroscopo Ariete - gennaio 2019 : tensioni all'interno dei rapporti sentimentali : L'ultimo mese dell'anno ha ormai preso il via e nell'aria si respira già odore di festa. Quali saranno i presagi degli astri e delle stelle per i nati sotto il segno dell'Ariete durante il primo mese del 2019? Scopriamolo qui di seguito con l'Oroscopo su amore, lavoro e salute di gennaio 2019 per l'Ariete. Primi mesi del 2019 faticosi L'anno che sta per arrivare sarà più positivo del precedente per i nati sotto questo segno. Tuttavia i primi ...

Paolo Fox - Oroscopo del 2019 : le previsioni dei desideri : oroscopo Paolo Fox 2019: le previsioni per i desideri, segno per segno Mancano solo quattro settimane circa all’arrivo del nuovo anno e, come da tradizione, cominciano a circolare in rete le anticipazioni su quelle che saranno le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox del 2019, in attesa della puntata speciale di Mezzogiorno in Famiglia o de I Fatti Vostri, in occasione della quale il re delle stelle svelerà dettagliatamente la ...

Oroscopo 1° dicembre - previsioni dei segni : finanze da controllare per Acquario e Pesci : Parte per tutti e dodici i segni zodiacali un nuovo mese, l'ultimo dell'anno. Leggiamo le previsioni e l'Oroscopo di questo sabato 1° dicembre 2018 e scopriamo come inizia questo nuovo periodo. Amore, lavoro e salute saranno assoluti protagonisti. L'Oroscopo del 1° dicembre da Ariete a Vergine Ariete: in amore giornata che parte con qualche momento di tensione, in particolare nei rapporti con una persona del Capricorno o del Cancro. Nel lavoro ...

Oroscopo - le caratteristiche dei segni zodiacali : Gemelli e Vergine dominati da Mercurio : Ogni segno zodiacale nasce con delle caratteristiche precise che vanno a formare la personalità di ciascun segno. Se l'Oroscopo è una disciplina che mira a predire periodi di benessere o di difficoltà in base al nostro segno di appartenenza, sarà possibile ottenere informazioni interessanti per comprendere noi stessi e il nostro rapporto con gli altri. L'Oroscopo individuale mira proprio a questo: riscontrare alcuni aspetti caratteriali, ...

Oroscopo 23 novembre - le previsioni dei segni : amore non esaltante per Pesci e Capricorno : previsioni e Oroscopo di venerdì 23 novembre 2018. Arriva un'altra giornata che anticipa un nuovo weekend, il penultimo del mese di novembre 2018. Novità importanti per alcuni segni in questo venerdì, nel quale sono possibili dei cambiamenti che potranno condizionare anche le scelte future. Scopriamo cosa accadrà in questa nuova giornata leggendo le previsioni di amore, lavoro e salute. previsioni 23 novembre: la giornata di tutti i ...