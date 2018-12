Ordina un piatto di ostriche da 13 euro | dentro trova una perla che ne vale almeno 2mila

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 19 dicembre 2018) Il 66enne Rick Antosh era a cena al Grand Central Oyster Bar & Restaurant, locale nel pieno centro di New York, a Manhattan, per una rimpatriata con un ex compagno di classe delle superiori quando, ad un certo punto, mentre mangiava il suodida 14,75 dollari (poco meno di 13) hato unadal valore di“Ho sentito che c’era qualcosa di strano, pensavo fosse un’otturazione o un dente“, ha raccontato l’uomo alla Cbs. Così prendendo quella pallina dura tra le mani si è reso subito conto di qualcosa di anomalo e, chiedendo informazioni al ristorante, è arrivato subito il verdetto: si trattava di una. “Lo chef del ristorante ha detto che è lì da 28 anni e questa è la seconda volta che capita“, ha aggiunto Antosh che di quella cena conserverà sicuramente un bel ricorso.L'articoloun ...