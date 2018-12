Nuovo ponte Genova | ecco come sarà

Piano - Nuovo ponte sarà bello e durevole : ANSA, - GENOVA, 18 DIC - "sarà un ponte bello, com'è intesa la bellezza a Genova. Un ponte molto genovese. Semplice ma non banale. Un ponte di acciaio, sicuro e durevole. Perché i ponti non devono ...

Impregilo - Fincantieri- Italferr scelti per il Nuovo ponte di Genova. Sarà pronto entro il 2019 : Nascerà sul progetto presentato da Renzo Piano. L'annuncio è stato dato oggi dal commissario per la ricostruzione Bucci. il costo preventivato è di 202 milioni di euro, mentre 12 saranno i mesi ...

Il Nuovo ponte Morandi

Il colosso Salini-Impregilo costruirà il Nuovo ponte di Genova. Per i 5Stelle "non è il top - ci sono delle ombre" : E' mattino presto quando sugli smartphone di alcuni deputati M5s iniziano a rimbalzare messaggi di questo tenore: "Ma come? Proprio Impregilo?". I lavori per la realizzazione del nuovo ponte sul Polcevera a Genova sono stati affidati alla cordata Fincantieri-Salini-Italferr. Decisione che fa discutere i 5Stelle. Salini-Impregilo, l'azienda che opera nel settore delle costruzioni e dell'ingegneria, "non è esattamente il top", confessa un ...

Nuovo ponte di Genova - cosa sappiamo del progetto di Renzo Piano : Lavori al via il 31 marzo, un anno per vederlo. Avrà 22 campate e 43 lanterne. Costo 200 milioni di euro

Genova - è di Renzo Piano il progetto del Nuovo viadotto : non si chiamerà più Ponte Morandi : L'opera verrà realizzata entro il dicembre del 2019 dalla cordata composta da Salini Impregilo, Fincantieri e Italferr per un costo complessivo di circa 220/230 milioni di euro. La struttura utilizzerà “pile” anziché “stralli” "nel rispetto della sensazione di avversione psicologica maturata in città dopo il crollo del Morandi".Continua a leggere

