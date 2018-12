Nuoto | l’Italia verso i Mondiali del 2019 Una generazione di giovani in rampa di lancio

Nuoto – Mondiali vasca corta - l’Italia sorride nella staffetta 4×100 mista femminile! Australia eliminata - azzurre di bronzo a Hangzhou : azzurre spettacolari nella staffetta 4×100 misti femminile: la tenacia dell’Italia premia le nostre atlete. Australia eliminata ed Italia sul podio! Splendido bronzo per Federica Pellegrini e compagne E’ stata la staffetta femminile 4×100 misti a chiudere definitivamente i giochi dei Mondiali di Nuoto 2018 di Hangzhou. In vasca la formazione azzurra, partita dalla corsia numero 6. Margherita Panziera ha chiuso la sua ...

Nuoto - Mondiali Hangzhou 2018 : l’Italia si affida a Gregorio Paltrinieri e ad Elena Di Liddo nell’ultima giornata : E’ il grande giorno. Ultima giornata di finali ai Mondiali 2018 di Nuoto in vasca corta ad Hangzhou (Cina) e l’Italia cercherà di conquistare altre medaglie dopo le cinque ottenute fino ad ora: 2 argenti e tre bronzi. Un bottino un po’ scarno che magari in questo day-6 potrà essere migliorato. Le attese sono tutte per lui: Gregorio Paltrinieri. Il campione del mondo e olimpico dei 1500 stile libero si cimenterà nella gara che ...

Nuoto – Mondiali vasca corta - Federica Pellegrini non basta : l’Italia della staffetta 4×200 sl sesta - oro alla Cina : Ottima prestazione di Federica Pellegrini nella staffetta 4×200 stile libero femminile ai Mondiali di Nuoto in vasca corta di Hangzhou: la Divina non basta, l’Italia sesta E’ terminata con la staffetta femminile 4×200 stile libero la penultima giornata di sfide ai Mondiali di Nuoto in vasca corta di Hangzhou. Un avvio buono per l’Italia con Margherita Panziera, Erika Musso, la seconda azzurra a scendere in vasca ...

Nuoto – Mondiali vasca corta : niente da fare per l’Italia nella 4×50 mista - gli azzurri sfiorano il podio : Non riesce la squadra azzurra a salire sul podio nella finale della 4×50 mista, Sabbioni e compagni si fermano ai piedi del podio Cinque centesimi dividono la staffetta maschile italiana della 4×50 mista dal podio, su cui ci sale il Brasile abile a difendere il proprio vantaggio accumulato nelle prime tre vasche. Sabbioni, Scozzoli, Orsi e Condorelli non riescono a prendersi una meritata medaglia, chiudendo alle spalle di Russia, ...

Nuoto - Mondiali vasca corta 2018 : Titmus e la 4×200 uomini da record del mondo - l’Italia festeggia due medaglie : Quarta giornata di gare ad Hangzhou (Cina) dove si stanno disputando i Mondiali 2018 di Nuoto in vasca corta. Non sono mancate le prestazioni di lusso e sono arrivate anche delle gioie per l’Italia con l’argento di Marco Orsi sui 100 misti e il bronzo della 4×50 stile libero maschile. FINALI: 100 MISTI (FEMMINILE) – Il solito sigillo dell’ungherese Katinka Hosszu che domina in lungo e in largo, imponendosi in 57.26 ...

Nuoto – Mondiali vasca corta - 4×100 stile libero maschile : il Brasile disintegra il record del mondo - attardata l’Italia : Nuoto – Mondiali vasca corta, 4×100 stile libero maschile: Brasile vittorioso davanti a Russia e Cina, lontana l’Italia Nuoto – Mondiali vasca corta, 4×100 stile libero maschile: il Brasile vince stracciando il record del mondo. Melo, Coelho, Scheffer e Correia hanno piazzato un crono pazzesco, 6:46.81. Oro dunque per i brasiliani che hanno superato la Russia seconda classificata con un ottimo 6:46.84, sul terzo gradino del ...

VIDEO L’Italia conquista il bronzo con la 4×50 sl ai Mondiali di Nuoto - riviviamo la gara di Miressi e compagni : L’Italia ha conquistato una bellissima medaglia di bronzo con la staffetta 4×50 stile libero maschile ai Mondiali 2018 di nuoto in vasca corta che si stanno disputando ad Hangzhou (Cina). Il nostro quartetto veloce ha stampato il nuovo record italiano (1:22.90) ed è così riuscito a salire sul podio alle spalle degli USA (1:21.80, record del mondo) e della Russia (1:22.22). Santo Condorelli, Andrea Vergani, Lorenzo Zazzeri, Alessandro ...

Nuoto - Mondiali vasca corta 2018 : l’Italia vola veloce - bronzo nella 4×50 maschile! USA da record del mondo : L’Italia inizia alla grande la quarta giornata di gare dei Mondiali 2018 di Nuoto in vasca corta che si stanno disputando ad Hangzhou (Cina). Gli azzurri hanno conquistato una fantastica medaglia di bronzo nella staffetta 4×50 stile libero maschile, il nostro quartetto è riuscito a fare la voce grossa e a conquistare un alloro di assoluto prestigio con il nuovo record italiano (1:22.90, battuto il precedente 1:23.37 siglato ...

Nuoto – Mondiali vasca corta : l’Italia parte fortissimo - medaglia di bronzo nella staffetta 4×50 stile libero : La Nazionale azzurra comincia benissimo la quarta giornata dei Mondiali in vasca corta di Hangzhou, arriva una medaglia di bronzo dietro Usa e Russia L’Italia comincia benissimo la quarta giornata di gare ai Mondiali in vasca corta di Hangzhou, gli azzurri della staffetta 4×50 stile libero vince la medaglia di bronzo dietro gli Stati Uniti e la Russia. Ottima prestazione di Condorelli, Vergani, Zazzeri e Miressi che riescono a ...

LIVE Nuoto - Mondiali 2018 in DIRETTA : Finali 14 dicembre. Orsi e Sabbioni a caccia del colpaccio - l’Italia spera nelle staffette : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Mondiali 2018 di Nuoto in vasca corta, Finali di oggi venerdì 14 dicembre. L’Italia vorrà essere protagonista nella vasca di Hangzhou (Cina) e abbiamo delle buone carte da giocarci, spicca su tutti Marco Orsi che sarà impegnato nei 100 misti: il Bomber, forte del record italiano ottenuto nelle semiFinali, può andare a caccia delle medaglie e ha le carte in regola per puntare al successo anche se ...

LIVE Nuoto - Mondiali 2018 in DIRETTA : batterie 14 dicembre. Attesa per l’Italia nelle staffette. Martina Carraro e Simona Quadarella per stupire ancora : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della quarta giornata dedicata alle batterie dei Mondiali 2018 di Nuoto in vasca corta ad Hangzhou (Cina). Il Tennis Center dell’Expo Olimpica ed internazionale della città cinese sarà teatro di un day-4 che mette i brividi per quanto concerne i colori azzurri. Sono davvero tanti gli atleti del Bel Paese che gareggeranno nella piscina asiatica e lo spettacolo potrebbe essere per palati fini. Per ...

PallaNuoto - i convocati dell’Italia per il common training con gli USA. Sono 16 gli azzurri per Long Beach : Il Settebello va a Long Beach, California: common training per la Nazionale italiana di Pallanuoto maschile con gli USA. Il CT Sandro Campagna ha chiamato sedici atleti che saranno impegnati dal 26 dicembre al 3 gennaio, periodo nel quale si terranno anche tre amichevoli ufficiali con la formazione statunitense, nelle quali si giocherà con le nuove regole appena introdotte dalla FINA. Nell’elenco dei convocati la parte del leone la fa la ...

Nuoto – Mondiali vasca corta - niente podio per gli azzurri nella 4×50 misto mista - ma l’Italia sorride per il buon quinto posto : La staffetta italiana 4×50 misto mista sorride nonostante il quinto tempo ai Mondiali di Nuoto in vasca corta 2018 Si è conclusa con la staffetta 4×50 misto mista la terza giornata di semifinali e finali ai Mondiali di Nuoto in vasca corta 2018 in corso ad Hangzhou. In vasca anche la squadra italiana, partita dalla corsia numero 6: è stato Sabbioni ad aprire le danze col dorso, ha seguito Scozzoli con la rana, mentre Elena Di ...

Nuoto - Mondiali Hangzhou 2018 : Fabio Scozzoli-Martina Carraro - la coppia della rana che fa sognare l’Italia : E’ tempo di finali nella seconda giornata dei Mondiali 2018 di Nuoto in vasca corta ad Hangzhou (Cina). L’Italia punta ad essere protagonista, dopo il bronzo conquistato da Gabriele Detti nei 400 stile libero, mettendo in mostra una compagine che vuol migliorarsi dal punto di vista cronometrico e centrare i propri obiettivi. Ebbene, questo day-2 sarà quello della rana per il Bel Paese. Lo stile più difficile e complesso da ...