Nuoto : a 23 anni lascia Missy Franklin : ... quando vinse ben quattro medaglie d'oro ai Giochi olimpici di Londra , 100 e 200 dorso, 4x100 mista, 4x200 sl, , diventando la prima donna in tutti gli sport a raggiungere tale risultato in una sola ...

Nuoto - Melissa Franklin sorprende tutti : “mi ritiro dalle gare nonostante i miei 23 anni” : Nuoto, Melissa Franklin si ritira all’età di 23 anni a causa di problemi fisici abbastanza seri, il suo palmares fa invidia alle big Nuoto, Melissa Franklin si ritira all’età di 23 anni. La causa di questo addio precoce è legata ai continui problemi fisici che stanno tenendo la nuotatrice lontana dalla piscina, specialmente quelli alle spalle. Con sei medaglie olimpiche (quattro ori a Londra 2012, un oro in staffetta a Rio ...

Nuoto - Mondiali Hangzhou 2018 : le stelle della manifestazione. Hosszu per tornare “cannibale” - Le Clos - Andrew - Sun Yang e Morozov i protagonisti più attesi : Mondiali di Hangzhou in tono minore? Le assenze di Dressel, Sjostrom, Ledecky, Horton, Efimova, Park, Chalmers, Peaty, Blume tanto per fare qualche nome sparso, tolgono sicuramente fascino alla rassegna iridata in vasca corta di Hangzhou ma il Nuoto mondiale offre talmente tanti spunti che, tanto per dirla alla Chiambretti, chiunque scenda in vasca sarà un successo. Mancano tanti big, è vero, ma le star ci sono eccome e il motivo per mettersi ...

Magnini squalificato 4 anni per doping. "Sentenza ridicola" - attacca l'asso del Nuoto : Il bicampione del mondo dei 100 sl di Montreal e Melbourne, ex fidanzato di Federica Pellegrini e ora compagno della showgirl Giorgia Palmas, paga la frequentazione col nutrizionista Guido Porcellini,...

Nuoto - Filippo Magnini squalificato per quattro anni. Arriva la sentenza del Tribunale Antidoping : Filippo Magnini è stato squalificato per 4 anni. Il Tribunale Nazionale Antidoping ha emesso la propria sentenza, riconoscendo l’ex nuotatore colpevole di aver violato l’articolo 2.2 del codice Wada (cioè uso o tentato uso di sostanza dopanti). Il due volte Campione del Mondo dei 100 metri stile libero era stato indagato dalla procura Antidoping Nado Italia in base agli atti dell’inchiesta della Procura di Pesaro sul caso del ...

Nuoto - Federica Pellegrini : "Altri due anni di inferno e poi torno alla vita" : Federica ha poi parlato dell'esperienza a Italia's Got Talent : 'Mi ha fatto entrare nel mondo della televisione. Un esperimento di vita senza Nuoto, insomma, l' ho fatto. Mi sono buttata. Con Bisio, ...

Nuoto – Caso Doping Magnini : al via il processo - l’ex campione italiano rischia otto anni : Al via oggi il processo per il Caso Doping in cui è coinvolto Filippo Magnini, l’ex nuotatore rischia 8 anni E’ iniziata l’udienza di Filippo Magnini davanti alla prima sezione del Tribunale nazionale antiDoping. L’ex nuotatore azzurro è accusato di consumo o tentato consumo di sostanze dopanti (articolo 2.2 del codice Wada), somministrazione o tentata somministrazione di sostanze vietate (2.8) e favoreggiamento ...