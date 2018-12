Noventa Piave Designer Outlet offerte di lavoro | previste 170 assunzioni

Maltempo a Venezia - fiume Piave sorvegliato speciale : evacuato l'outlet di Noventa : SAN DONÀ DI Piave , Venezia, Seconda giornata di passione nel Veneziano, che dopo l'acqua alta da record di lunedì deve fare i conti con il Piave in piena. Il fiume, l'unico sorvegliato speciale in ...