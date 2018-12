Noel Gallagher | ' Ecco perché non voglio la reunion degli Oasis'

X Factor 2018 Leo Gassmann in Semifinale canta Noel Gallagher e Lucio Dalla VIDEO : La Semifinale di X Factor 2018 è andata in onda in prima serata su Sky Uno HD giovedì 6 dicembre 2018. Tra i talenti in gara dal vivo si è esibito Leo Gassmann della categoria Under Uomini di Mara Maionchi. Ecco la sua esibizione e il brano che ha cantato. X Factor 2018 Leo Gassmann in Semifinale canta Noel Gallagher e Lucio Dalla Alessandro Cattelan ha presentato come sempre anche questo nuovo appuntamento con il talent show di Sky ...