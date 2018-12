Nichi Vendola | ' L' Italia del cambiamento è un Paese che fa paura'

Nichi Vendola - la felicità dopo la paura : le foto inedite del figlio Tobia : Lo scorso ottobre la notizia aveva fatto saltare tutti sulla sedia: Nichi Vendola ha avuto un infarto. L’ex presidente della regione Puglia ed ex leader di Sinistra, Ecologia e Libertà si era poi ripreso facendo tirare un sospiro di sollievo a tutti. Adesso, a due mesi dal pericolo scampato, Nichi Vendola è tornato a farsi vedere in compagnia del compagno e del figlio con il quale ha qualcosa di speciale da festeggiare. “Tobia è sempre stato mio ...

Nichi Vendola annuncia in esclusiva a Chi : "Ora Tobia è davvero mio figlio" : Nichi Vendola ha annunciato in esclusiva nel numeri di Chi in uscita il 5 dicembre, che Tobia, ora è "davvero" suo figlio.Tobia è sempre stato mio figlio, ma il tribunale di Roma mi ha riconosciuto l'adottabilità e quindi da ora in poi porterà anche il mio cognome.Vendola infatti, tre anni fa scelse di avere un figlio assieme al compagno Ed Testa, mediante la gestazione per altri in California e le polemiche non sono ...

Nichi Vendola : "Quando ho avuto l'infarto ho temuto di non rivedere più mio figlio. Devo vivere per accompagnarlo sui sentieri dell'indipendenza" : Quando è salito sull'ambulanza aveva il cuore che gli batteva all'impazzata, sentiva di stare male e ha temuto di non rivedere più suo figlio Tobia, che ha solo due anni e mezzo. Ora che il peggio è passato Nichi Vendola, in un'intervista a Il Corriere della Sera, racconta di un momento particolarmente difficile della sua vita: a metà ottobre ha avuto un infarto ed è stato trasportato di corsa al policlinico ...

Nichi Vendola - dal Pci alla presidenza della Regione Puglia - : L'ex leader di Sinistra Ecologia Libertà ha iniziato la sua carriera politica alla fine degli anni '70. Dopo un periodo in Rifondazione Comunista, ha fondato il suo partito, sciolto poi nel 2016. Per due mandati, dal 2005 al 2015, è stato governatore in Puglia

Nichi Vendola dimesso dall’ospedale dopo l’infarto : “Sono tornato a casa dai miei cari” : Nichi Vendola è stato dimesso dall'ospedale Gemelli di Roma dopo l'infarto e l'operazione subita per l'applicazione di uno stent: "Sono tornato a casa dai miei cari - annuncia su Facebook -. La mia gratitudine va a tutti e a tutte coloro - amici, avversari politici, compagni e compagne, cittadini - che dalla Puglia e dal resto del Paese hanno voluto essermi vicino in un momento difficile".Continua a leggere

Nichi Vendola colpito da infarto : operato al Gemelli - è fuori pericolo : Nichi Vendola, sessant'anni, ex governatore della Puglia e figura di spicco della sinistra italiana, è stato colpito da un infarto. operato d'urgenza al Policlinico Gemelli è...