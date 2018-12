News Uomini e Donne | Teresa sceglie Antonio? La reazione di Andrea

Uomini e Donne News - è il compleanno di Luigi : arrivano auguri speciali : Uomini e Donne news: Luigi Mastroianni riceve auguri social per il suo compleanno Per il tronista Luigi Mastroianni oggi, 19 dicembre, è tempo di spegnere 24 candeline e, in occasione di questo giorno speciale, riceve dolci dediche social. Su Instagram, infatti, le numerose fan page hanno cercato di far recapitare al tronista messaggi, frasi e […] L'articolo Uomini e Donne news, è il compleanno di Luigi: arrivano auguri speciali proviene ...

Uomini e Donne News : cosa cambia senza Maria De Filippi su Canale 5 : Maria De Filippi si ferma: cosa andrà in onda al posto di Uomini e Donne Brutte notizie per i fan di Uomini e Donne di Maria De Filippi: venerdì 21 dicembre sarà l’ultima puntata del 2018. Il noto programma di Canale 5 si prenderà una piccola pausa per le consuete vacanze natalizie. Quindi la domanda sorge spontanea: cosa andrà in onda al posto di Uomini e Donne? Lunedì 24 dicembre alle ore 14.45 andrà in onda il film tv The Christmas ...

Uomini e Donne News - Mariangela lascia il programma : lacrime per un cavaliere : Uomini e Donne news: Mariangela del Trono Over lascia il programma e Umberto finisce in lacrime A Uomini e Donne, nel corso della puntata del Trono Over del 18 dicembre, una dama annuncia di voler lasciare il programma. Stiamo parlando di Mariangela, la quale aveva colpito molto Umberto. La donna, già durante la scorsa puntata, […] L'articolo Uomini e Donne news, Mariangela lascia il programma: lacrime per un cavaliere proviene da Gossip e ...

Uomini e Donne News - Francesca Del Taglia in ospedale : ecco cosa è successo : Uomini e Donne news, Francesca Del Taglia in ospedale: l’ex corteggiatrice uscita dal ricovero spiega cosa è successo Week end difficile quello appena trascorso per Francesca De Taglia che, come raccontato da lei stessa stamattina sui social, è stata ricoverata in ospedale venerdì sera per dei problemi di equilibrio. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, […] L'articolo Uomini e Donne news, Francesca Del Taglia in ospedale: ...

Uomini e Donne News - Ursula sorprende ancora su Sossio : “Confusa ma felice” : Uomini e Donne news, Sossio e Ursula stanno ancora insieme? Le ultimissime da Instagram Come procede la relazione tra Sossio e Ursula oggi? I due hanno deciso di lasciare Uomini e Donne e dare una seconda possibilità al loro rapporto. Qualcuno penserà che è l’ennesima possibilità non la seconda, ma d’altronde è dopo Temptation Island […] L'articolo Uomini e Donne news, Ursula sorprende ancora su Sossio: “Confusa ma ...

News Uomini e Donne - paura per Claudio e Ginevra : cos’è successo : Uomini e Donne: grande spavento per Claudio D’Angelo e Ginevra Pisani Ore drammatiche per Claudio D’Angelo e Ginevra Pisani. Cosa è successo alla coppia di Uomini e Donne? I due sono andati in vacanza a Cuba. E l’altra notte, nel loro hotel, hanno iniziato a sentire delle urla incredibili. Urla che hanno spaventato molto Claudio D’Angelo e Ginevra Pisani. E’ stato porprio l’ex tronista del dating show a ...

Uomini e Donne News - Claudio e Ginevra terrorizzati stanotte : “Urla fortissime” : Claudio e Ginevra news, il racconto della coppia di Uomini e Donne: ecco cosa è successo stanotte Un grande spavento per Claudio e Ginevra: le news di Uomini e Donne di oggi riguardano proprio loro. La coppia è in vacanza a Cuba da qualche giorno, passano le giornate tra spiagge meravigliose e città affascinanti. Da […] L'articolo Uomini e Donne news, Claudio e Ginevra terrorizzati stanotte: “Urla fortissime” proviene da Gossip ...

Uomini e Donne News - Irene fa una grave gaffe : imbarazzo in studio : Uomini e Donne news: Irene Capuano fa un grave errore e scoppia il caos sui social Irene Capuano a Uomini e Donne fa una gaffe davvero grave a detta del pubblico. Sui social i telespettatori non hanno potuto non commentare negativamente il suo errore. Nel corso della puntata del Trono Classico del 14 dicembre, la […] L'articolo Uomini e Donne news, Irene fa una grave gaffe: imbarazzo in studio proviene da Gossip e Tv.

News Uomini e Donne - Trono Over : Sossio Aruta ha un nuovo progetto : Sossio Aruta: importante contratto dopo Uomini e Donne. Il suo obiettivo Sossio Aruta si è fatto conoscere negli ultimi tempi per essere stato uno dei protagonisti indiscussi del Trono Over di Uomini e Donne, soprattutto per la sua storia con Ursula Bennardo: insieme, sono sbarcati persino a Temptation Island Vip. Sossio però è stato per anni un ottimo giocatore di calcio, vantando anche importanti collaborazioni in serie A. Aruta sul suo ...

Proposta di matrimonio a Uomini e donne : chi sono Fabio e Roberta - Curiosità - News ed informazioni : Fabio vive a Scampia, uno dei quartieri più noti di Napoli per le tristi vicende di cronaca, è appassionato di viaggi e insieme a Roberta sono stati in tantissimi posti. Fabio e Roberta hanno ...

Uomini e Donne anticipazioni - la scelta di Lorenzo è vicina : News : anticipazioni Uomini e Donne, Lorenzo Riccardi: la scelta è molto vicina, Claudia o Giulia? Nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi, 13 Dicembre 2018, vediamo Lorenzo baciare Claudia e poi lasciare lo studio per rincorrere Giulia. Ma cosa è accaduto subito dopo?! Ovviamente, la scelta di andare via prima della fine della registrazione […] L'articolo Uomini e Donne anticipazioni, la scelta di Lorenzo è vicina: news proviene da Gossip e ...

Uomini e Donne News - Nilufar e Giordano : “Interessanti novità” su convivenza e figli : Uomini e Donne, Nilufar e Giordano andranno a convivere? L’ex tronista parla di novità Nilufar e Giordano news! E che news: la coppia di Uomini e Donne potrebbe presto andare a convivere! I fan non potevano desiderare notizie più belle di queste oggi che Nilufar ha deciso di rispondere alle loro domande su Instagram. La […] L'articolo Uomini e Donne news, Nilufar e Giordano: “Interessanti novità” su convivenza e figli ...

Uomini e Donne News : Claudio Sona stanco degli insulti sul web coinvolge la polizia : Uomini e Donne news, Claudio Sona stanco delle offese sul web lancia una petizione: l’iniziativa per fermarli coinvolge la polizia Sempre più spesso si legge di persone più o meno note prese di mira sui social da parte di profili falsi e non facilmente identificabili. Il cyberbullismo e l’odio che spopola sul web colpisce spesso […] L'articolo Uomini e Donne news: Claudio Sona stanco degli insulti sul web coinvolge la polizia ...

Uomini e Donne News - Sossio senza freni : “Mai preso in giro nessuno” : Uomini e Donne News, Sossio Aruta senza freni: “Mai preso in giro nessuno, mai fatto lo st…zo”. Poi la promessa ‘pesante’ per Ursula Sossio Aruta è senza freni, come al solito vulcanico e con i peli sulla lingua azzerati. Da quando è tornato a macinare amore con la Dama del Trono Over di Uomini e […] L'articolo Uomini e Donne News, Sossio senza freni: “Mai preso in giro nessuno” proviene da Gossip ...