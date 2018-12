Nessuno merita un tumore incurabile a 33 anni | la storia del padre che scrive

La Russa : 'Governo fascista? Complimenti che non merita - Nessuno è più a sinistra del M5S' : Nella puntata di questo mercoledì 7 novembre della nota trasmissione radiofonica Un giorno da pecora, in onda su Radio Uno e condotta da Geppi Cucciari e da Giorgio Lauro, è intervenuto il senatore di Fratelli d'Italia Ignazio La Russo, ex ministro della Difesa, il quale si è soffermato su alcuni aspetti di attualita' Politica. Vediamo le parti salienti di quello che ha affermato. La Russa: 'Salvini non ha nulla a che vedere con Mussolini, più a ...