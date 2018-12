Nessun ritorno di fiamma per Colton Haynes e Jeff Leatham | le pratiche del divorzio vanno

Natale con Flavio Briatore per Elisabetta Gregoraci - ma Nessun ritorno di fiamma : il perchè della scelta della showgirl : Elisabetta Gregoraci trascorrerà il Natale accanto a Flavio Briatore ad un anno dalla separazione, la decisione della showgirl calabrese Elisabetta Gregoraci dopo la separazione da Flavio Briatore, avvenuta circa un anno fa, ha deciso che trascorrerà il Natale accanto all’ex marito. nessun ritorno di fiamma per la showgirl calabrese, che al contrario è stata avvistata in più di un’occasione con Francesco Bettuzzi (VEDI QUI), ...

Nessun ritorno di fiamma con Iannone - l’amico di Belen conferma : “il cuore della Rodriguez non batte per Andrea” : “Il cuore di Belen Rodriguez non batte più per Iannone”: così Gabriele Parpiglia smentisce su Instagram le voci di gossip che avrebbero voluto il pilota di nuovo accanto all’argentina Sono stati avvistati insieme in più di un’occasione (vedi QUI e QUI), ma pare che tra Belen Rodriguez ed Andrea Iannone sia finita davvero. Nessun ritorno di fiamma, né tira e molla tra il pilota di MotoGp e la showgirl, che dopo una ...

Accordi&Disaccordi - Pier Luigi Bersani su Nove : “Non c’è Nessun ritorno al fascismo - questa è una destra nuova” : nessun ritorno al fascismo con il governo giallo-verde per Pier Luigi Bersani, ospite di “Accordi&Disaccordi”, in onda su Nove alle 22.45 tutti i venerdì dopo “Fratelli di Crozza”. “Lei vede un ritorno al fascismo?”, chiede Luca Sommi che conduce il programma insieme ad Andrea Scanzi. “Rispondo sempre con una battuta: se ci fosse il fascismo arriverebbero i treni in orario – spiega l’ex ...

Mario Ermito resta single : “Nessun ritorno di fiamma con Francesca Testasecca” : Mario Ermito e Francesca Testasecca non sono tornati insieme Nessun ritorno di fiamma tra Mario Ermito e Francesca Testasecca. L’ex del Grande Fratello ha smentito i gossip a Vieni da me, su Rai Uno. Nel salotto di Caterina Balivo l’attore si è sbottonato sulla vita privata, da sempre tenuta lontana dai pettegolezzi e dai riflettori. […] L'articolo Mario Ermito resta single: “Nessun ritorno di fiamma con Francesca ...

Aida Yespica è single : dopo Geppy Nessun ritorno di fiamma con Matteo : Aida Yespica si dichiara ancora single sul Instagram Tanti sono stati gli uomini al fianco della bella Aida Yespica, ma lei è ancora single. dopo la fine della storia con il fidanzato Giuseppe Lama, Aida conferma con una Stories sul suo profilo Instagram di essere single. “nessuno è tornato con nessuno!! single” scrive la Yespica. La showgirl […] L'articolo Aida Yespica è single: dopo Geppy nessun ritorno di fiamma con Matteo ...

Sabina Guzzanti a Blogo : "Non ritorno in tv - io censurata in Rai 15 anni fa - Nessuno si è scusato ancora" (VIDEO) : "Non è un ritorno alla tv, io continuo a fare la regista". Sabina Guzzanti ai microfoni di Blogo precisa che la sua partecipazione a La tv delle ragazze - Gli stati generali 1988-2018 (conferenza stampa), in onda su Rai3 per quattro settimane a partire da giovedì prossimo, è circoscritta e non lascia intendere nessun futuro progetto per il piccolo schermo. Quel piccolo schermo con il quale l'attrice negli ultimi anni ha avuto un rapporto ...

Giulia De Lellis su Andrea Damante : "Nessun ritorno di fiamma" : Giulia De Lellis torna a ribadire la fine della sua storia d'amore con Andrea Damante. A Libero l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne rivela: Non c’è e non ci sarà un ritorno. Non ho rimpianti, ormai il rapporto era saturo. Resta il ricordo bello di aver costruito una relazione autentica in un luogo come la tv. Una risposta lapidaria quella dell'influencer, che sembra non dare speranze alle fan dei Damellis. Intanto, però, non si sbottona ...

RETROSCENA | Uomini e Donne : Nessun ritorno di Costantino - gli autori pensano ad un altro ex tronista : Per lui neanche il 'Grande Fratello Vip' albanese. Ecco cosa succede dietro le quinte del dating show di Canale 5

L’annuncio di Michael Bublè : Nessun ritorno! Dopo la malattia del figlio il cantante si ritira : Michale Bublè si ritira ufficialmente dalle scene: l’annuncio del cantante Dopo la guarigione del figlio dalla malattia Michael Bublè aveva annunciato la malattia del figlio di tre anni: a Noah era stato diagnosticato un tumore al fegato. Per questo motivo, il cantante canadese aveva annullato tutti i suoi impegni per dedicarsi pienamente al suo bambino. Adesso che Noah è finalmente guarito, però, Bublè ha deciso di ritirarsi ...