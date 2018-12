Natale | il sondaggio | nelle feste stanchezza e alto rischio di conflitti in famiglia

meteoweb.eu

: #sondaggio - Non c’è #Natale senza regalo inutile! #Groupon: si spendono 45 euro l’anno per doni indesiderati, 7 it… - discoradioIT : #sondaggio - Non c’è #Natale senza regalo inutile! #Groupon: si spendono 45 euro l’anno per doni indesiderati, 7 it… - solox_te : RT @discoradioIT: #sondaggio - Non c’è #Natale senza regalo inutile! #Groupon: si spendono 45 euro l’anno per doni indesiderati, 7 italiani… - GoSalute : Natale: sondaggio, nelle feste stanchezza e alto rischio conflitti in famiglia -

(Di mercoledì 19 dicembre 2018) Settimane frenetiche, tra cene di lavoro, dossier da chiudere, fatica di fine anno, stress e corsa ai regali. Ecco che per gli italiani ilporta molta. Quattro su sei si dicono stressati e scoraggiati quando questa festività è alle porte. E se solo due su dieci preferiscono passare ilcon gli amici e non in, quando ci si ritrova con i parenti isono dietro l’angolo. Lo rivela unEurodap, Associazione europea disturbi da attacchi di panico, che ha raccolto le opinioni degli italiani sul, attraverso unal quale hanno risposto 600 persone tra 18 e 80 anni.“Il periodo natalizio è già stressante in sé. Tutto questo correre ci fa sentire sotto pressione e potrebbe non farci vivere pienamente l’atmosfera natalizia – afferma Paola Vinciguerra, psicoterapeuta presidente Eurodap – Tra le ...