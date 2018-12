Napolitano e D’Ambrosio preoccupati per la detenzione di Contrada Telefonate al giudice

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 19 dicembre 2018) Il Quirinale di Giorgiosi interessò al destino del detenuto Bruno. E lo fece chiamando alla presidente del tribunale di sorveglianza di Napoli. Quando nel 2007 il Colle ipotizzò di concedere la grazia al superpoliziotto condannato per concorso esterno a Cosa nostra, il consigliere giuridico Loris D’Ambrosio telefonò personalmente allaAngelica Di Giovanni il giorno della vigilia di Natale. Oggetto della telefonata: chiedere informazioni sull’udienza in cui si sarebbero potuti concedere gli arresti domiciliari all’ex numero due dei servizi segreti. A seguirlo, in quel giro dial magistrato di sorveglianza, fu Carlo Visconti, segretario del Consiglio superiore della magistratura all’epoca presieduto da Nicola Mancino., D’Ambrosio, Mancino: i tre protagonisti dell’ormai noto Romanzo Quirinale sullo ...