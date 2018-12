Muore tra le braccia di mamma Poi | in ambulanza | un ‘miracolo di Natale’ | “I medici me

caffeinamagazine

: La gente scappa dall’Africa perché si muore di fame e di sete. E' stata privata del suolo e del sottosuolo, attrav… - Linkiesta : La gente scappa dall’Africa perché si muore di fame e di sete. E' stata privata del suolo e del sottosuolo, attrav… - marcoguada : sull'argine tra le risaie / vola bassa la cavalletta / nel sole che muore ? - Gazzettino : Daniel, 7 anni, muore tra le braccia della mamma: ma i medici lo riportano in vita -

(Di mercoledì 19 dicembre 2018) Un miracolo di Natale. Così si può sintetizzare la storia di Daniel che, non a caso, sta facendo il giro dei quotidiani e dei siti. Daniel Carter, 7 anni, è malato di cancro e martedì mattina è andato in arresto cardiaco, riporta Il Messaggero, ed è praticamente morto tra ledi sua madre. In, però, è avvenuto come un miracolo: il personale sanitario intervenuto per Daniel è riuscito a rianimare il bambino e a riportarlo in vita.Dopo essersi ripreso, il piccolo è stato poi portato di corsa a Hull Royal Infirmary, in Inghilterra, quindi, non appena le sue condizioni si sono stabilizzate, è stato trasferito a Leeds alle 3.40 di notte con laKatie e il papà Kevin. “Mentre arrivava l’è morto tra le mie– ha raccontato la– ma i paralo hanno riportato indietro”. La donna ha poi aggiunto che le condizioni di Daniel ...