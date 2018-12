Mourinho all’Inter? Per i bookmaker l’operazione è realizzabile

sportfair

: Quote: data a 8l'ipotesi di un ritorno di Mourinho all'Inter. L'approdo alla Roma si gioca a 30 | La Roma 24 - ASRomaAddict3 : Quote: data a 8l'ipotesi di un ritorno di Mourinho all'Inter. L'approdo alla Roma si gioca a 30 | La Roma 24 - GioMontopoli : Micheletti: 'Mourinho all'Inter? Non sopporto minestre riscaldate, gli suggerirei di...' - - LAROMA24 : Quote: data a 8 l'ipotesi ritorno di Mourinho all'Inter. L'approdo alla Roma si gioca a 30 #AsRoma… -

(Di giovedì 20 dicembre 2018) Per il’Inter è una delle destinazioni più probabili didopo l’addio al Manchester United: le quote “José, torna a casa!”. Non pochi i tifosi dell’Inter che, soprattutto via social, hanno invocato il ritorno diin nerazzurro, dopo l’addio traumatico al Manchester United. Suggestione non campata in area, se è vero che i trader Snai, solitamente attenti agli sviluppi delle trattative di mercato, la mettono tra le destinazioni più probabili dello Special One da qui al 31 luglio del prossimo anno.di nuovo interista è un’opzione che paga otto volte la scommessa.Prima ci sono solo il Real (anche in questo caso sarebbe un ritorno) a 4,00, la nazionale portoghese (5,00) e l’approdo in una qualsiasi squadra del campionato cinese. Malgrado le recentissime, aspre polemiche e una avversione reciproca ...