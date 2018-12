Moto – Kiara Fontanesi e Pecco Bagnaia ricevono il Collare d’oro : Francesco Bagnaia e Kiara Fontanesi insigniti del Collare d’oro del CONI Nell’ambito dello sport italiano, il Motociclismo è una disciplina di primo piano. Oggi a Roma, presso la Casa delle Armi al Foro Italico, si è tenuta la cerimonia di consegna dei Collari d’Oro del CONI, di cui sono stati insigniti Francesco Bagnaia (Campione del Mondo Moto2) e Kiara Fontanesi (Campionessa del Mondo Motocross Femminile). Erano presenti ...

La campionessa mondiale di Motocross Kiara Fontanesi al volante della potentissima Lamborghini Urus [VIDEO] : La stella del motocross Kiara Fontanesi parla della sua esperienza alla guida della potentissima Urus da 650 CV In occasione del weekend dedicato alla World Final, la stella del motocross Kiara Fontanesi – vincitrice per ben sei volte del titolo mondiale – ha deciso di rimpiazzare per una volta la sua due ruote con una Urus Lamborghini. Accanto al circuito su cui, in un esaltante susseguirsi di sprint, i piloti si sono sfidati per ...

Redding lascia la MotoGp - Kiara Fontanesi gli dedica un dolce messaggio : “sono sicura che qualcosa di speciale ti sta aspettando” : Kiara Fontanesi e Scott Redding sono ancora fidanzati? La pilota italiana, dopo l’ultimo appuntamento di stagione di MotoGp, dedica un dolce messaggio social al motociclista britannico L’ultimo appuntamento con la stagione 2018 di MotoGp ha rappresentato per Scott Redding l’addio al Motomondiale e l’inizio di una nuova avventura. Il pilota britannico, dopo un campionato in cui non è riuscito a mettere in mostra le ...