Monster Energy Supercross 2: Il primo Gameplay Trailer ufficiale

(Di mercoledì 19 dicembre 2018) Milestone è fiera di annunciare ilvideo didi– The Official Videogame 2. Il video mostra un giro mozzafiato sul circuito di Tampa, in Florida, con il famoso campione Eli Tomac e con il brano “I don’t like me anymore” dei NOFX.2: IlPer la prima volta, il gioco sarà caratterizzato da un’adrenalinica colonna sonora punk ricca di band famose, come i NOFX, i Good Riddance e i Sick of It All.Oltre al nuova video di, Milestone annuncia l’apertura dei pre-order per la versione fisica e dei bonus in game; tutti i giocatori che effettueranno il pre-order del gioco, riceveranno l’esclusivo Infinity Customization Pack, un esclusivo tema animato per il gioco che include un costume da pilota e una livrea per moto (non disponibile su ...