Mondiale per club | Real Madrid in finale | battuto il Kashima con una tripletta di Bale

Mondiale per club 2018 - Real Madrid batte Kashima Antlers 3-1 e va in finale : Nessun problema, per il Real Madrid, che con la tripletta di uno strepitoso Gareth Bale batte i Kashima Antlers e si qualifica per la finale del Mondiale per club dove incontrerà l'Al Ain, che in ...

Mondiale per club - Bale fa il Ronaldo e trascina il Real Madrid in finale : distrutto il Kashima Antlers : Mondiale per club, Gareth Bale sontuoso nella semifinale vinta dal Real Madrid per 3-1 contro il Kashima Antlers Il Real Madrid ha dominato come da pronostico contro il Kashima Antlers nella semifinale del Mondiale per club. Un 3-1 senza storia, macchiato solo dal gol evitabile subito nel finale da Courtois. Il mattatore indiscusso della gara è stato il gallese Gareth Bale, autore di una tripletta da urlo che è servita a Solari per ...

Mondiale per club : Al-Ain - dalla wild card alla finale. Berg eliminò l'Italia : Alzi la mano chi prima di sabato era a conoscenza dell'esistenza dell'Al-Ain. Ora, dopo solo una manciata di giorni, questo nome rimbalza con insistenza e clamore sulla bocca di appassionati e amanti ...

Mondiale per club 2018 - Al Ain batte River Plate ai rigori e va in finale : Clamoroso ad Abu Dhabi: il River Plate, reduce dal successo nella finale di Copa Libertadores, è stato eliminato dall'Al-Ain nella semifinale del Mondiale per club. Negli Emirati Arabi Uniti, la ...