Modica | Consiglio comunale | sì al nuovo regolamento di Polizia Urbana

Modica - Consiglio comunale aperto sulla giornata della disabilità : ...di un ascolto più costante da parte delle istituzioni cittadine che devono promuovere incontri e tavoli tecnici per affrontare con costanza e determinazione tutte le questioni che attengono al mondo ...

A Modica Consiglio comunale aperto sulla disabilità : E' servito a focalizzare le richieste più importanti, la seduta del Consiglio comunale di Modica in seduta aperta per parlare di disabilità

Consiglio sulla differenziata a Modica - le riflessioni di 100 Passi per la Sicilia : Dopo il Consiglio comunale aperto a Modica dedicato alla raccolta differenziata dei rifiuti, 100 Passi per la Sicilia fa le sue riflessioni politiche

Consiglio aperto sulla raccolta differenziata a Modica : Ieri a Modica seduta aperta del Consiglio comunale per parlare di raccolta differenziata . Si è parlato delle criticità e della riduzione della tariffa

Un ordine del giorno in Consiglio per salvare il tribunale di Modica : Il consigliere comunale 5 Stelle a Modica, Marcello Medica propone un ordine del giorno del Consiglio per salvare il tribunale di Modica