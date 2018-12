Modena-ZAKSA | Champions League volley 2019 | orario d’inizio e come vederla in tv e

oasport

(Di mercoledì 19 dicembre 2018) Oggi mercoledì 19 dicembre (ore 20.30) si giocaKedzierzyn Kozle, match valido per la seconda giornata della2018-dimaschile. Al PalaPanini andrà in scena una partita fondamentale per il futuro dei Canarini nella massima competizione continentale: la sconfitta all’esordio contro Civitanova ha seriamente messo in difficoltà i ragazzi di Julio Velasco che ora sono obbligati a sconfiggere la compagine polacca per non rischiare seriamente di compromettere la possibilità di qualificarsi ai quarti di finale del torneo. I padroni di casa sono reduci dalla pesante sconfitta in campionato contro Trento che li ha fatti scivolare al quarto posto in classifica, urge dunque un pronto riscatto ma l’impegno è particolarmente complicato perché dall’altra parte della regina ci sarà l‘ostica compagine guidata da Andrea Gardini.Ivan ...