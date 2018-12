Moda uomo autunno-inverno | tendenza animalier

Il montone è il miglior alleato della Moda uomo per questo inverno : Per ripararsi dal freddo cappotti, giacche e scarpe in shearling sono l’ideale. Uno stile casual chic che richiama gli anni ’70 e sempre di tendenza. Il classico montone viene proposto in tante tonalità, spesso è in versione ecologica, e talvolta viene impiegato anche come puro elemento decorativo. É il caso per esempio degli zaini firmati Saint Laurent e Coach 1941. Per i più sportivi e gli amanti delle due ruote c’è la giacca biker, con ampi ...

Moda uomo - come si indossa il passamontagna : È uno di quei neanche troppo rari casi in cui tendenza e funzione ispirano la creatività di centinaia di designers in tutto il mondo. Oltre i pantaloni check, i cappotti oversize e le chunky sneakers, da Raf Simons per Calvin Klein ad Alessandro Michele per Gucci, per l’autunno- inverno 2018/19 molti nomi illustri della Moda hanno focalizzato la propria attenzione sull’insospettabile balaclava. Nota nel linguaggio comune con ...

Moda uomo - come indossare il fermacravatta : Gettonatissimo tra le opzioni per i regali natalizi almeno quanto il portacarte, il fermacravatta è in realtà un accessorio immancabile all’interno del guardaroba maschile. Tornato alla ribalta di recente grazie al rinnovato interesse per l’abbigliamento formale, ne esistono ormai di ogni materiale e modello. Ma come si indossa questo oggetto misterioso? Funzione. Lungi dall’essere solo un elemento decorativo, il fermacravatta ha ...

Moda uomo - i look per le feste ispirati alle serie tv : Si avvicina dicembre e, come ogni anno, arriva puntuale quella voglia di chiudersi in casa a mangiare panettone sul divano mentre si guarda la tv. Benchè la tentazione di abbandonare ogni imput esterno sia forte, tra feste aziendali, cene con amici e parenti, questo periodo vi richiederà invece ulteriori sforzi di socialità e stile. E allora, un po’ anche per unire il confortevole mondo della tv al dinamismo della Moda, ecco cinque idee per i ...

Tendenze Moda uomo 2018 - vestire da papà trend dell’anno : Aveva già introdotto il tema la primavera-estate 2018 di Balenciaga, ma dopo la pubblicazione dell’ultimo report di Lyst, che a cadenza annuale analizza i dati dei motori di ricerca combinandoli insieme alle mentions sui social media, possiamo dire che è ufficiale: vestirsì come papà è una delle Tendenze più cercate, riprodotte e cliccate di questi ultimi 12 mesi. Renominata testualmente “Dad’s fashion”, o “dadcore” secondo Vogue America, di ...

Moda uomo : 10 piumini per il freddo glaciale : Non ce n’è, quando la colonnina del termometro si avvicina allo zero, c’è solo un capo in grado di farci sentire comodi e caldi nello stesso tempo: il piumino. E visto che la stagione fredda è entrata nel vivo, è tempo di tirarlo fuori dall’armadio; non pesa addosso, l’imbottitura in piuma rende il capo particolarmente morbido e confortevole e poi sta bene un po’ con tutto, non solo con un tipo d’abbigliamento ...

Moda uomo : Vitale Barberis Canonico - quali tessuti per l’inverno : Quale tessuti utilizzare durante il periodo più freddo dell’anno, e in occasione di un viaggio che sia per lavoro o per piacere? Questo il punto di partenza per un altro interessantissimo talk, – ospitato nella showroom milanese di Vitale Barberis Canonico, lanificio storico che produce tessuti pregiati dal 1663, e che ha coinvolto ancora una volta GQ e un gruppo selezionato di ospiti, che ha avuto la possibilità di toccare con mano ...

Moda uomo : 5 modi per indossare il cappotto check : Raramente capita di parlare di un trend stagionale che è anche un classico del guardaroba maschile fin dai tempi del Principe di Galles. Eppure basta guardarsi intorno per rendersi conto di essere circondati da una nuova ondata di check-mania. Quadri, tartan, plaid – in qualunque versione possiate pensarla – è solo una la vera fantasia protagonista dell’autunno-inverno 2018 su pantaloni, camicie, accessori e, ovviamente, sui ...

Moda uomo : 10 sciarpe per proteggersi dal freddo : Un accessorio insostituibile, l’alleato perfetto per affrontare con stile il freddo dell’inverno. La sciarpa, con cui avvolgersi o da legare semplicemente al collo, in morbida lana, pesante o leggera che sia, dà un tocco di chic al vostro outfit oltre a scaldarvi. All’ultima Moda, complice il ritorno dello stile anni ’70, il modello da indossare come cache-col, ossia una piccola sciarpa da avvolgere intorno al collo, stile foulard, annodata sul ...

Moda uomo : i consigli per vestirsi a strati : Grande freddo ed è subito tempo di layering. La tecnica particolarmente amata dal mondo della Moda, oltre che da quello delle celebrities, torna puntuale per salvarci dalle temperature glaciali e da clamorosi epic fail stilistici. Al contrario di quanto si possa pensare, non stiamo parlando di scienza applicata. vestirsi a strati è una pratica antica, molto semplice e che segue delle regole ben precise. Se implementata con le giuste accortezze, ...