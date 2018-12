MINISTRO COSTA NOMINA IL GENERALE ALFONSO DI PALMA COMMISSARIO DEL PARCO APPENNINO LUCANO

Rifiuti - MINISTRO COSTA : “Nessuna emergenza a Roma - la soluzione c’è” : “Non c’è un’emergenza Rifiuti a Roma, ma uno stato di sofferenza che già da domani mattina dovrebbe trovare soluzione. Ho sentito sia il sindaco Raggi che il presidente Zingaretti ed entrambi nei fatti mi stanno dimostrando che la vogliono risolvere subito tanto che si sta discutendo materialmente come collocare i Rifiuti fino a quando non si trova una soluzione migliore per il picco di Natale. Mi pare di aver capito che questa ...

Clima - il MINISTRO dell’Ambiente Costa : “L’Italia si candida per ospitare la conferenza Onu Cop26 nel 2020” : L’Italia è in prima linea nella lotta al riscaldamento globale e all’altezza di una grande sfida: si candida, infatti, ad ospitare la Cop26, la conferenza dell’Onu sul Clima, nel 2020, che è un impegno politico, finanziario e logistico significativo. “Insieme al premier Giuseppe Conte abbiamo deciso di formalizzare la candidatura proprio pochi minuti fa”, ha twittato il ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, da Katowice, dove sta per ...

Incendio in impianto rifiuti a Roma - MINISTRO COSTA : “Al momento non c’è situazione di emergenza” : “Sono venuto appena saputo di questa vicenda, ognuno deve fare le cose per la propria competenza, al meglio possibile. Posso dire che al momento non c’è una situazione di emergenza. Ci sono le centraline Arpa in funzione, rassicuriamo che il monitoraggio prosegue“: lo ha dichiarato il Ministro dell’Ambiente Sergio Costa durante la conferenza stampa a Roma, dove si è sviluppato l’Incendio dell’impianto di ...

Il rogo al Salario. Il MINISTRO COSTA : «Le altre regioni prendano i rifiuti di Roma» : Il responsabile dell’ambiente nel governo: «Il problema va risolto subito» con lui la sindaca Raggi e il prefetto Basilone

L’Italia potrebbe ospitare nel 2020 la Cop26 sul clima : 90mila firme consegnate al MINISTRO Costa : Un'iniziativa di Alfonso Pecoraro Scanio per al Governo italiano di impegnarsi a sostenere la candidatura dell'Italia quale Paese ospitante della Cop26 nel 2020: una petizione con quasi 90mila firme raccolte a partire dallo scorso martedì è stata consegnata nelle mani del ministro dell'Ambiente Sergio Costa.Continua a leggere

Clima - MINISTRO COSTA : “L’Italia farà di tutto per invertire la tendenza” : “Abbiamo davanti a noi una sfida importantissima e una strada in salita. Sono a Katowice, in Polonia, alla giornata inaugurale del summit mondiale sul Clima“: scrive il Ministro dell’Ambiente, Sergio Costa in un post su Facebook, all’apertura di lavori della COP24. “Ci sono capi di Stato e ministri di ogni parte del mondo e l’obiettivo è rendere più fattiva e ambiziosa la carta firmata a Parigi. Nel frattempo c’è ...

Ambiente : il MINISTRO Sergio Costa incontra la Coalizione Clima : Si è svolto presso il Ministero dell’Ambiente di via Cristoforo Colombo l’incontro tra la Coalizione Clima italiana e il Ministro dell’Ambiente Sergio Costa. Al tavolo del dibattito i membri della Coalizione, dopo aver ricordato il pesante monito arrivato dall’ultimo report dell’IPCC e dalla lettera congiunta firmata da 16 Capi di Stato tra cui il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, hanno manifestato le proprie preoccupazioni ...

La bonifica di Bagnoli del MINISTRO COSTA : «Nella mia vita precedente l'ho sequestrata tre volte - ora risolviamola» : «Bagnoli ci ha aggredito per troppi anni: nella mia vita precedente l'ho sequestrata tre volte, ora risolviamola». Senza mezzi termini il ministro dell'ambiente Sergio Costa dice...

Ambiente - il MINISTRO COSTA : “Ho già depositato al Consiglio dei Ministri la legge salva mare” : “Ho già depositato al Consiglio dei Ministri la legge salva mare dove mette al centro la figura dei pescatori come alleati della salvaguardia del mare e non in contrapposizione. Per salvaguardare e tutelare l’Ambiente dobbiamo fare rete. Se ci mettiamo in una posizione di contrapposizione sbagliamo. Loro, i pescatori e non solo loro, ma anche le associazioni che si vogliono mettere a disposizione, grazie alla legge potranno fare rete”. Lo ha ...

“Zero emissioni entro il 2050” : 10 paesi scrivono alla Commissione Ue. C’è anche Costa - MINISTRO dell’Italia sotto infrazione : Una lettera inviata alla Commissione europea per chiedere che l’Ue si impegni per arrivare a zero emissioni nette di gas serra entro il 2050 e riveda anche il target a breve termine con cui vuole tagliare le emissioni di almeno il 40% nel 2030. A firmarla anche il ministro dell’ambiente Sergio Costa (M5S), insieme ai colleghi di Danimarca, Finlandia, Francia, Lussemburgo, Olanda, Portogallo, Slovenia, Spagna e Svezia (ma non la Germania). ...

Rifiuti - MINISTRO COSTA : “Non conviene più aprire termovalorizzatori” : Sergio Costa, Ministro dell’Ambiente, ha dichiarato ad Agorà, su RaiTre, che i termovalorizzatori “non conviene più aprirli perché è in controtendenza con il sistema europeo. Perché tra poco non serviranno più“, aggiungendo che in Lombardia ed in Veneto questi impianti stanno chiudendo grazie all’aumento della raccolta differenziata: “Stanno chiudendo perché non riescono ad alimentarli“. “Siamo uno dei ...

Bollo auto 'a consumo' : la proposta del MINISTRO dell'Ambiente - Sergio Costa : L'ultima riforma del Bollo auto risale al 2006. In quella data fu introdotto un elemento di progressività per il pagamento della tassa automobilistica basato su due differenti criteri. Innanzitutto, la potenza stessa del veicolo. E poi la classe di emissioni inquinanti. Da quest'ultimo aspetto deriverebbero le varie sigle Euro 0, Euro 1, Euro 2 e così via. A partire dal prossimo anno potrebbe essere introdotta un'ulteriore novità. Infatti, il ...

Il contratto di governo non prevede gli inceneritori - ricorda il MINISTRO Costa : "Gli inceneritori sono il fallimento del ciclo integrato. Non lo dico io, lo dicono le imprese, lo dice un'intera economia": lo ha affermato il ministro dell'Ambiente, Sergio Costa, in un'intervista alla Stampa in cui ha sottolineato che dal contratto di governo erano stati esclusi nuovi termovalorizzatori. "Stiamo lavorando ogni giorno per ribaltare, non solo in Campania ma ovunque, il paradigma economico della ...