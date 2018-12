Milano | offre lavoro da 1500€ mensili | non trova nessuno | va in tv e riceve 4mila proposte

Blastingnews

(Di mercoledì 19 dicembre 2018) Una notizia che senza ombra di dubbio, soprattutto al giorno d'oggi, farà sorridere ai più, poiché potrebbe apparire quantomeno 'curiosa'. Partiamo dicendo, però, che si tratta di qualcosa accaduto realmente. Un imprenditore della provincia dista infatti cercando una persona da inserire all'interno della sua azienda di moda da diverso tempo ma non riesce arla. Secondo quanto riferisce il noto sito TgCom 24, infatti, Francesco Casile è alla ricerca di personale, ma lui dice che non riesce are un soggetto in grado di soddisfare le sue esigenze. L'imprenditore mette sul piatto uno stipendio da 1.500 euro al mese, quattordicità e un contratto dia tempo indeterminato. Nel corso del programma televisivo 'Stasera Italia', infatti, l'uomo ha raccontato la sua storia dicendo di aver ricevuto delle risposte alle sue offerte diche appaiono un po' strane ...