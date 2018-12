Milano Arrestate due mamme che nascondevano la droga in casa

‘Ndrangheta - blitz dei carabinieri contro il traffico di cocaina. Arrestate 14 persone a Milano - Como e Reggio Calabria : È in corso, nelle province di Milano , Como e Reggio Calabria , un’operazione condotta dai carabinieri della Compagnia di Corsico, per l’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Milano , nei confronti di 14 persone , 10 italiani e 4 marocchini, ritenuti responsabili, a vario titolo, di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti. Le indagini, dirette dalla Direzione ...

Milano - rom incinte derubano turista : arrestate : Un turista cinese di 49 anni è stato derubato in pieno centro a Milano. L"uomo stava passeggiando in corso Vittorio Emanuele quando due bosniache rom, di 24 e 28 anni, si sono avvicinate alla vittima. Verso le 10.45 di questa mattina un agente in servizio ha notato le due ragazze avvicinarsi in modo sospetto al turista. Con mossa fulminea le due donne hanno sfilato il portafogli dalla tasca dell"uomo, aiutandosi con un foulard per coprire il ...