Milan | no Pipita no Champions | Higuain a secco da ottobre | rossoneri senza vittorie

Cutrone-Pipita a secco. Il Toro frena il Milan nella corsa Champions : Era una partita diversa questo Milan-Torino. Tanti incroci, tanti significati che vanno oltre la semplice partita di calcio. Era la sfida di Gigi Radice, scomparso sabato dopo una lunga malattia. Lui ...

Milan-Torino - Higuain giocherà? Le ultime sulle condizioni del Pipita : Prosegue la preparazione dei rossoneri in vista di Milan-Torino, che si disputerà domenica sera allo stadio di San Siro. Tanti i giocatori non a disposizione di Rino Gattuso, soprattutto in difesa, dove saranno out per infortunio Musacchio, Romagnoli e Caldara. Il tecnico milanista sta valutando anche le condizioni di Gonzalo Higuain, che da qualche settimana a questa parte sta avendo qualche problemino alla schiena. Ad ogni modo, secondo ...

Milan-Torino : Gattuso intenzionato a confermare Abate - in attacco torna il Pipita : Nell’edizione odierna di Sky Sport, si è parlato anche della prossima sfida in campionato dei rossoneri, che affronteranno in casa il Torino nel posticipo domenicale. Secondo l’inviato dell’emittente satellitare Peppe Di Stefano, il tecnico Rino Gattuso sarebbe intenzionato a confermare la coppia difensiva formata da Abate e Zapata, che ha ben figurato nel match vinto contro il Parma. Ma la partita di domenica sarà anche ...

Milan - Higuain : per il Pipita rebus riscatto; non è più sicuro l'acquisto? : Un male sottile appanna lo sguardo del goleador , all'improvviso, solitario. Un anno dopo l'incredibile parabola di Leonardo Bonucci, anche Gonzalo Higuain cade nel medesimo sortilegio con matrice ...

Milan - Gattuso : "Cutrone super. Trio con Ibra e il Pipita? C'è pure Paquetà" : Una vittoria che arriva in un momento delicatissimo per il Milan di Gattuso: nonostante la squalifica di Higuain e una squadra incerottata a causa dei diversi infortuni, il tecnico rossonero può ...

Milan - respinto il ricorso per la squalifica di Higuain : niente “black friday” per il Pipita : Gonzalo Higuain salterà le gare contro Lazio e Parma, il ricorso del Milan è stato respinto dalla Corte sportiva d’appello Si è conclusa a Roma l’udienza presso la Corte sportiva d’appello dell’attaccante del Milan, Gonzalo Higuain, in merito alla squalifica di due giornate comminata a seguito del rosso esibito nei suoi confronti da Mazzoleni nella gara contro la Juventus. Ebbene, la Corte sportiva d’appello ...

Milan - Higuain si presenta davanti alla Corte d’Appello : così il Pipita punta ad ottenere lo sconto : L’attaccante rossonero si presenterà davanti alla Corte sportiva d’appello per ottenere la riduzione di un turno della sua squalifica La reazione nei confronti dell’arbitro Mazzoleni nel finale di Milan-Juventus è costata due turni a Gonzalo Higuain, che spera adesso in uno sconto di pena che possa farlo scendere in campo contro il Parma il prossimo 2 dicembre. Fabio Ferrari/LaPresse Il Pipita e l’avvocato del club ...

"Higuain infelice al Milan? Una bugia" : il fratello del Pipita smentisce i rumors : Gonzalo Higuain è stato espulso nel finale di partita del big match della dodicesima giornata di Serie A contro la sua ex squadra, la Juventus. L'attaccante del Milan ha anche fallito un calcio di ...

Squalifica Higuain - la decisione del Milan a fronte delle due giornate inflitte al Pipita : La decisione del Giudice Sportivo in merito alle giornate di Squalifica da infliggere a Gonzalo Higuain non ha soddisfatto il Milan, che sperava di dover fare a meno del suo bomber per una sola giornata. Inizialmente sembrava che la società meneghina non volesse ricorrere alla possibilità di effettuare un ricorso, ma adesso l’intenzione è di tutt’altro tenore. Il Milan effettuerà ricorso nel tentativo di far dimezzare le ...

Higuain e le polemiche arbitrali : al Milan come al Napoli non si sente tutelato - il Pipita ha notato differenze con la Juventus : Higuain avrebbe rivelato d’aver notato una differenza di trattamento al Milan ed al Napoli rispetto alle tutele ricevute in maglia Juventus Il Pipita Higuain è finito nella bufera per il suo comportamento durante la gara tra Milan e Juventus. Tanti gli episodi finiti nel mirino che hanno coinvolto Gonzalo. In primis il calcio di rigore inizialmente non assegnato da Mazzoleni, poi il mancato giallo a Benatia che avrebbe provocato ...

Milan-Juve - Higuain giocherà? Il Pipita verso il recupero : In casa Milan continuano a tenere banco i numerosi infortuni. Dopo quelli di Caldara, Biglia e Bonaventura, anche Musacchio e Calhanoglu sono usciti malconci dalla sfida di Europa League contro il Betis. Ma a preoccupare maggiormente sono le condizioni di Gonzalo Higuain, che aveva rimediato un brutto colpo alla schiena nell’ultimo match di campionato contro l’Udinese. Stando alle ultime notizie fornite da Sky Sport, il Pipita si è ...