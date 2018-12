Migranti | l' Onu approva il ' Global Compact' L' Italia si è astenuta

Migranti - Onu approva il Global Compact. L’Italia si astiene dopo voto alla Camera Usa - Ungheria - Polonia - Israele dicono no : L’Assemblea Generale dell’Onu ha approvato il Global Compact for Migration – la risoluzione che recepisce il Patto Globale per una migrazione sicura, ordinata e regolare – con 152 voti a favore, 5 contro e 12 astenuti. L’Italia si è astenuta (insieme ad Algeria, Australia, Austria, Bulgaria, Cile, Lettonia, Libia, Liechtenstein, Romania, Singapore e Svizzera) in seguito all’approvazione alla Camera di una mozione firmata ...

L’ONU ha approvato il Global Compact sui Migranti - l’Italia si è astenuta : L’assemblea generale dell’ONU ha approvato a larga maggioranza un documento sui migranti chiamato Global Compact for Migration, che stabilisce alcune linee guida nella gestione dell’immigrazione in tutto il mondo. A differenza della maggior parte dei paesi dell’Europa occidentale, l’Italia si è

Da oltre 150 Paesi sì a patto su Migranti - Onu : non cedere a paura : ... sono circa 258 milioni le persone mobili e migranti nel mondo, ovvero il 3,4% della popolazione mondiale. oltre l'80% dei viaggi tra Paesi è legale; dal 2000 a oggi sono oltre 60.000 le persone ...

Passa il Global Compact - Patto Onu sui Migranti - con molte sedie vuote (anche senza Italia) : La conferenza internazionale delle Nazioni unite a Marrakesh, in Marocco, ha adottato il Patto sulle migrazioni di fronte ai leader di circa 150 Paesi, nonostante varie defezioni. Stilato dopo 18 mesi di colloqui, è stato approvato formalmente all'inizio della conferenza di due giorni. Il segretario generale Onu, Antonio Guterres, ha parlato di "una roadmap per evitare sofferenze e caos", descrivendo quelli che ha definito come miti ...

