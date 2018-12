Mercedes CharterWay - La nostra intervista a Valentina Pedrazzoli

quattroruote

(Di mercoledì 19 dicembre 2018)-Benzè dal 1992 la società del gruppo Daimler specializzata nel noleggio di veicoli, in particolare di quelli commerciali e industriali, oltre che di autoe Smart. Lofferta comprende contratti personalizzati sulla base delle esigenze del cliente e tutti i servizi abitualmente compresi nei canoni. In Italia, figura stabilmente nella top ten delle principali società di noleggio a lungo termine di auto e veicoli commerciali leggeri. Ecco la, ceo della società.Che bilancio del 2018 potete tracciare per la vostra azienda?Più che positivo. stato un anno intenso, che ci ha visti impegnati nel consolidamento dellofferta ai clienti privati. MyMobilityPass è il brand che identifica il noleggio della-Benz ai privati, disponibile solo ed esclusivamente presso la rete ufficiale di vendita. Attraverso la ...